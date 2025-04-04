İtalya Alarmda, Etna Yanardağı Bir Kez Daha Harekete Geçti

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsünün (INGV) Katanya şubesi, yanardağın güçlü şekilde kül ve lav püskürttüğünü açıklarken, kül bulutunun doğu yönüne doğru dağıldığını belirtti. INGV Katanya şubesi ayrıca yanardağdaki volkanik hareketlilik dolayısıyla hava trafiğine yönelik kırmızı kodlu özel bir uyarı da yapıldı.

Uyarıya karşın Katanya’daki Fontanarossa Havalimanı’nda uçuşlarda bir aksama meydana gelmedi.

Kaynak: DHA