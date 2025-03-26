Trump'tan 'Seçim' Kararnamesi

ABD Başkanı Trump, seçimlerle ilgili yeni bir kararname imzaladı. Buna göre, seçmen kayıt formu doldururken vatandaşlık belgesi ibraz edilmesi zorunlu hale getirildi. Öte yandan, posta yoluyla kullanılan oyların zamanından önce ulaşmaması halinde sayıma dahil edilmemesi gerektiği bildirildi.

Trump'tan 'Seçim' Kararnamesi

ABD Başkanı Donald Trump, seçim güvenliğini artırma amacıyla yeni bir kararnameye imza attı. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, federal seçimlerde seçmen kayıt formu doldururken vatandaşlık belgesi ibraz etme zorunluluğu getirildiği duyuruldu.

Kararnamede, seçim sürecindeki güvenliği sağlamaya yönelik önlemler vurgulanırken, seçim günü ulaşmayan posta yoluyla kullanılan oyların sayılmasına izin veren eyaletlere karşı adımlar atılacağı belirtildi. Ayrıca, eyaletlerin federal seçim fonlarından yararlanabilmesi için bu yeni düzenlemeye uyum sağlamalarının şart olduğu ifade edildi.

Trump, kararnameyi imzalarken yaptığı açıklamada, "Bazıları seçimi açık ara farkla kazandığımız için şikayetçi olmamamız gerektiğini düşünüyor olabilir. Ancak seçimlerimizi düzene koymamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Özellikle Cumhuriyetçi Parti, posta yoluyla uzaktan oy kullanma yöntemine uzun süredir itiraz ediyor. ABD’de bazı eyaletler, seçim tarihinden önce gönderilen ancak belirlenen sürede teslim alınmayan oy pusulalarını da geçerli sayıyor.

Kaynak: AA

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