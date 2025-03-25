Japonya'da Göz Gözü Görmedi, Görüş Mesafesi 5 Kilometrenin Altına Düştü

Japonya'da çöl bölgelerinden gelen sarı kum tüm ülkeyi esir aldı. Görüş mesafesinin 5 kilometrenin altına düşeceği bildirildi.

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Japonya'da Göz Gözü Görmedi, Görüş Mesafesi 5 Kilometrenin Altına Düştü

Japonya’da Çin’in çöl bölgelerinden gelen sarı kumla birlikte göz gözü görmedi.

Japon hava durumu yetkilileri, bugün sabah saatlerinde Osaka üzerinde 'sarı kum' görüldüğünü doğruladılar. Çarşamba günü doğu ve batı Japonya'da sıcaklıkların artması ve görüş mesafesinin 5 kilometrenin altına düşmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA

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