Trump'tan Putin'e Sert Sözler: 'Tamamen Çıldırdı'

Donald Trump, Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle Vladimir Putin’i “tamamen çıldırmakla” suçladı. Putin’in insanları “gereksiz yere öldürdüğünü” söyleyen Trump, son saldırılardan büyük rahatsızlık duyduğunu belirtti.

Trump'tan Putin'e Sert Sözler: 'Tamamen Çıldırdı'

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik son saldırılarına sert tepki gösterdi. Air Force One uçağına binmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in eylemlerine ilişkin, “Putin’in yaptıklarından memnun değilim. Bir sürü insanı öldürüyor ve Putin’e ne olduğunu bilmiyorum.” ifadelerini kullandı. Trump, Putin’i uzun zamandır tanıdığını ancak son saldırıların kendisini şaşırttığını belirterek, şehirleri hedef alan füze saldırılarını “hiç hoş karşılamadığını” söyledi.

Trump'tan Putin'e Sert Sözler: 'Tamamen Çıldırdı' - Resim : 1

'TAMAMEN ÇILDIRDI'

Sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda da benzer şekilde konuşan Trump, Putin’in artık eskisi gibi biri olmadığını savundu. “Ancak ona bir şeyler oldu. Tamamen çıldırdı. Gereksiz yere birçok insanı öldürüyor.” ifadelerini kullanan Trump, Rusya’nın Ukrayna’ya durup dururken füze ve İHA saldırısı düzenlediğini belirtti. Ayrıca Putin’in Ukrayna'nın tamamını ele geçirme hedefinin Rusya’nın çöküşüne neden olabileceğini dile getirdi.

'BUNA SON VERSE İYİ OLUR'

Trump, Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy’i de sert sözlerle eleştirdi. Zelenskiy’in söylemlerinin ülkesine zarar verdiğini savunan Trump, “Başkan Zelenskiy bu şekilde konuşarak ülkesine hiçbir iyilik yapmıyor. Ağzından çıkan her şey sorun yaratıyor, bundan hoşlanmıyorum, buna bir son verse iyi olur.” dedi. Ayrıca, bu savaşın Biden, Putin ve Zelenskiy arasında başladığını, kendi başkanlık döneminde böyle bir çatışmanın asla yaşanmayacağını da sözlerine ekledi.

Trump'tan Putin'e Sert Sözler: 'Tamamen Çıldırdı' - Resim : 2

'SESSİZLİK PUTİN'İ CESARETLENDİRİYOR'

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy yaptığı yazılı açıklamada, Rus ordusunun, ülkesine yaklaşık 70 füze ve 300'e yakın İHA ile saldırı gerçekleştirdiğini bildirmişti.

Müttefik ülkelere Rusya'ya baskı yapmaları çağrısını yineleyen Zelenskiy, "Amerika'nın sessizliği, dünyadaki diğerlerinin sessizliği (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'i sadece cesaretlendiriyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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Kaynak: AA

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