Trump'tan Hürmüz Açıklaması, 'Tüm Mayınları Temizledik'

ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki tüm mayınların ABD Donanması tarafından kaldırıldığını veya imha edildiğini açıkladı. Trump, yeniden mayın döşemeye kalkışacak İran'a ait gemi ve teknelerin 'derhal imha edileceğini' söyledi.

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Trump'tan Hürmüz Açıklaması, 'Tüm Mayınları Temizledik'
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ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ABD arasındaki gerilimin sürdüğü Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklama yaptı. Trump, "Az önce, Hürmüz Boğazı’nın uluslararası sularındaki tüm mayınların ABD Donanması tarafından kaldırıldığı veya imha edildiği bilgisi bana iletildi" dedi.

İRAN'A UYARI

İran'a yeni mayın döşenmemesi konusunda uyarıda bulunan Trump, bunu yapacak herhangi bir gemi veya teknenin 'derhal imha edileceğini' söyledi.

Trump ayrıca ABD Uzay Kuvvetleri aracılığıyla Hürmüz Boğazı'nın tamamının izlendiğini belirterek, mayın döşenmesine karşı 'sıfır tolerans' politikasının yürürlükte olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

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