Danimarka Başbakanı Frederiksen'den Plastik Cerraha Sert Rest: 'Bir Erkeğin Fikrine İhtiyacım Yok!'

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Avrupa'nın en deneyimli liderlerinden biri olan Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, dijital dünyada kadın siyasetçilerin maruz kaldığı dış görünüş baskısına karşı dikkat çeken bir duruş sergiledi.

Rusya ile savaşın sürdüğü Ukrayna'ya gerçekleştirdiği resmi ziyarette hava saldırısı sirenlerine maruz kalan ve yoğun bir diplomasi trafiğinin ardından ülkesine dönen Frederiksen, sosyal medyada kendisine gönderilen mesajda, bir erkek plastik cerrahın kendisine burnundaki "küçük bir noktayı düzeltme" teklifinde bulunduğunu açıkladı.

'DİŞLERİMİN ÇİRKİN, SAÇLARIMIN İNCE OLDUĞUNU SÖYLÜYORLAR'

Plastik cerrahın attığı mesajın ekran görüntüsünü alan ancak ismini gizli tutan Frederiksen, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda yıllardır uğradığı siber zorbalığı şu sözlerle deşifre etti:

"Yıllar boyunca görünüşümle ilgili kaç mesaj aldığımı artık sayamıyorum. Özellikle dişlerimin çirkin, saçlarımın ince olduğu söyleniyor. Burnumda çirkin bir 'siğil' olduğu iddia ediliyor ve iyi niyet adı altında botoks yaptırmam tavsiye ediliyor."

'FİKRİNE İHTİYACIM YOK'

Doktora verdiği net yanıtı da takipçileriyle paylaşan Danimarka Başbakanı, "Hayır, teşekkürler. Vücudumdan memnunum, gerçekten de bir erkek plastik cerrahın bu konuda fikrine ihtiyacım yok! 50 yaşına yaklaşan bir kadın olarak, olduğum haliyle bedenimden tamamen memnunum. Bana yazacaksanız, umarım zamanınızı burnum hakkında değil, daha anlamlı bir şey konuşmak için kullanırsınız" ifadelerini kullandı.

AVRUPA'NIN EN GÜÇLÜ KADIN LİDERLERİNDEN BİRİ

Danimarka'nın tarihteki ikinci kadın başbakanı olan ve şu anda ülkeyi üçüncü döneminde yöneten Mette Frederiksen, 2019'un ortalarından bu yana Avrupa Birliği ve NATO üyesi ülkeye liderlik ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a yönelik stratejik hamlelerine karşı gösterdiği kararlı duruş ve Ukrayna'ya verdiği askeri destekle tanınan Frederiksen, maruz kaldığı bu istenmeyen güzellik tavsiyelerinin kendisini öfkelendirdiğini belirterek, "Bugün, her gün hepimizin taşıdığı kusursuz kusurlarla yaşamak zorunda kalan hepinizi ekstra sevgiyle düşünüyorum" diyerek tüm kadınlara destek mesajı verdi.

Kaynak: Haber Merkezi