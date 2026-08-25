Hürmüz Boğazı'nda Tarihi Çöküş: Tanker Trafiği Dibe Vurdu, Sevkiyat 5 Milyon Varile Geriledi

İran ile ABD arasında 28 Şubat’tan bu yana tırmanan askeri gerilim, dünyanın en kritik enerji geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı’nı kilitledi. Belçika merkezli Kpler şirketi, dün boğazdan yalnızca iki tankerin geçebildiğini açıklarken, İngiliz Vortexa ise günlük petrol sevkiyatının tarihi bir düşüşle 5 milyon varile gerilediğini duyurdu.

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Hürmüz Boğazı'nda Tarihi Çöküş: Tanker Trafiği Dibe Vurdu, Sevkiyat 5 Milyon Varile Geriledi
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Orta Doğu'da patlak veren İran-ABD savaşı, küresel ekonominin şah damarı olan deniz ticareti ve enerji koridorlarında felç etkisi yaratıyor. 28 Şubat’tan bu yana iki ülke arasında devam eden sıcak çatışmalar ve karşılıklı hamleler, Hürmüz Boğazı üzerindeki ablukayı ve baskıyı zirveye çıkardı.

SAVAŞIN BAŞINDAN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYE

Tahran yönetiminin boğazdan geçiş hakkı olan tankerlere izin vermemesi üzerine deniz trafiği tamamen durma noktasına geldi. Belçika merkezli gemi takip şirketi Kpler, dün Hürmüz Boğazı’ndan yalnızca iki adet tankerin geçiş yapabildiğini raporladı. Bu sayı, savaşın başladığı günden bu yana kaydedilen en düşük günlük geçiş seviyesi olarak kayıtlara geçti.

GÜNLÜK PETROL AKIŞI 5 MİLYON VARİLE ÇAKILDI

Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklığın küresel piyasalara yansıyan faturası ise İngiltere merkezli veri analiz şirketi Vortexa'nın raporuyla gözler önüne serildi. Normal şartlarda dünya petrol tüketiminin beşte birinin geçtiği rotada, dün itibarıyla günlük petrol geçişi 5 milyon varile kadar geriledi.

Savaş öncesi ve pazar gününe kadar olan son 7 günlük ortalamada boğazdan geçen petrol miktarının günlük 6 ila 7 milyon varil seviyesinde seyrettiği düşünüldüğünde, yaşanan düşüşün küresel bir arz krizini tetikleyebileceği belirtiliyor.

UMMAN KÖRFEZİ'NDE KRİTİK HAREKETLİLİK

Küresel piyasalar petrol fiyatlarındaki dalgalanmayı endişeyle takip ederken, Kpler şirketinden kontrollü bir hareketlilik sinyali geldi. Şirketin uydulardan elde ettiği anlık verilere göre, bugün TSİ 09.57 itibarıyla çok sayıda gaz ve ham petrol tankerinin Umman Körfezi üzerinden Hürmüz Boğazı’na doğru giriş yapmaya başladığı öne sürüldü.

Hürmüz Boğazı'nda Savaş Çanları: Küresel Piyasalar Alarma Geçti, Brent Petrol ÇakıldıHürmüz Boğazı'nda Savaş Çanları: Küresel Piyasalar Alarma Geçti, Brent Petrol ÇakıldıEkonomi

Kaynak: İHA

Etiketler
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