Trump'tan Hindistan ve Pakistan'a Çağrı: Çatışma Sona Ersin

2025 yılının Nisan ayı, Güney Asya'da savaş ihtimalini yeniden gündeme taşıdı. Hindistan'ın, Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde 26 kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan Pakistan destekli militanları sorumlu tutarak Balakot'a hava harekâtı düzenlemesi, bölgede tansiyonu tehlikeli biçimde yükseltti.

24 Nisan'da gerçekleşen saldırıya misilleme gecikmedi. Pakistan, sınır bölgesine yaklaşan beş Hint savaş uçağını düşürdüğünü duyurarak karşılık verdi. Yaşananlar, dünyanın en kalabalık iki nükleer gücü arasında yeni bir savaşın kıvılcımı olarak yorumlandı.

TRUMP'TAN ÇAĞRI

Yaşanan sıcak çatışmalar üzerine gözler bir kez daha uluslararası aktörlere çevrildi. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Hindistan-Pakistan gerilimine dair önemli açıklamalarda bulundu.

"Bu korkunç bir durum. İki tarafla da çok iyi ilişkilerimiz var. Tarafların bu çatışmayı derhal sona erdirmesini istiyoruz" diyen Trump, gerekirse arabuluculuk yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Trump, karşılıklı saldırıların bölge güvenliğini ciddi şekilde tehdit ettiğini vurgulayarak, "Bunun bittiğini görmek istiyorum. Yardım edebileceğim bir şey varsa elbette orada olacağım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA