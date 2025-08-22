Trump'tan Ani Karar! Her Şey Bir Anda Oldu: ABD, Vize Vermeyi Durdurdu

ABD yönetimi, "güvenlik endişelerini" gerekçe göstererek ülkede ticari taşıma yapan kamyon şoförlerine çalışma vizesi vermeyi aniden askıya aldı. Yönetim, yabancı şoförlerin sayısının artmasının ABD vatandaşlarını tehlikeye attığını iddia etti.

Bir önceki başkanlık döneminden beri göçmen karşıtı politikalarıyla gündeme gelen ve çalışma vizelerini kısıtlamayı düşündüğünü sık sık dile getiren ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, "güvenlik endişeleri" gerekçesiyle ülkede ticari taşıma yapan kamyon şoförlerine çalışma vizesi vermeyi askıya aldıklarını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkede büyük traktör römorklu kamyonları kullanan yabancı şoförlerin sayısının arttığına dikkat çekerek, bu durumun "ABD'li vatandaşların hayatını tehlikeye attığını ve Amerikalı kamyon şoförlerinin geçim kaynaklarını zedelediğini" savundu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio

Marco Rubio, "Derhal yürürlüğe girmek üzere ticari kamyon şoförleri için tüm çalışma vizesi başvurularını askıya alıyoruz" ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Nisanda imzalanan bir kararname, eski Başkan Barack Obama döneminde yürürlüğe giren ve İngilizce bilmeyen ticari sürücülerin görevden alınmasını engelleyen uygulamayı iptal etmişti. Trump, şubatta imzaladığı başkanlık kararnamesiyle de ABD tarihinde ilk kez İngilizceyi ülkenin resmi dili ilan etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump

ABD Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada ise geçerli vizeye sahip 55 milyondan fazla kişinin, göçmenlik kurallarını, vize iptaline ya da sınır dışı edilmeye yol açacak şekilde ihlal edip etmediğinin incelendiği bildirilmişti.

Açıklamada, göçmenlik kurallarını ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde vizelerin iptal edilebileceği ve ABD'de bulunan vize hamilinin sınır dışı edilebileceği ifade edilmişti.

Kaynak: AA

