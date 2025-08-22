Şili'de 7.5 Büyüklüğünde Deprem! Tsunami Alarmı Verildi

Güney Amerika ülkesi Şili'nin güneyinde 7.5 büyüklüğünde ve 10,8 kilometre derinlikte deprem meydana geldi. Sarsıntının ardından tsunami alarmı verildi.

Şili'de 7.5 Büyüklüğünde Deprem! Tsunami Alarmı Verildi
Sık sık deprem yaşayan ülkelerden olan Güney Amerika ülkesi Şili'nin güneyinde 7.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Şili Antarktika Yarımadası açıklarındaki Drake Geçidi olduğunu açıkladı.

TSUNAMİ ALARMI VERİLDİ

Yerin yaklaşık 10,8 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Arjantin ve Şili'nin birçok kentinde hissedildi. Şili Donanması Hidrografi ve Oşinografi Servisi'nin (SHOA), depremin ardından tsunami alarmı verdiği açıklandı.

Şili'de 7.5 Büyüklüğünde Deprem! Tsunami Alarmı Verildi - Resim : 1

SHOA, sahil bölgeleri, kayalık kıyılar, sulak alanlar, haliçler, nehir ağızları, kıyı şeritleri, yaya yolları, marinalar, kıyı yolları, balıkçı barınakları, limanlar ve iskelelerin boşaltılması talimatı verdi.

Kaynak: AA

