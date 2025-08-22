Kolombiya'da Polis Helikopterine İHA Saldırısı! 12 Ölü, 5 Yaralı

Kolombiya'da İHA ile saldırıya uğrayan polis helikopteri düştü. Saldırıda 12 polis hayatını kaybederken, 5 polis ise yaralandı.

Kolombiya'da Polis Helikopterine İHA Saldırısı! 12 Ölü, 5 Yaralı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kolombiya'nın Antioquia yönetim bölgesine bağlı Amalfi kırsalında operasyon gerçekleştiren polis helikopteri, insansız hava aracı (İHA) ile saldırıya uğradı. Yetkililer, ilk belirlemelere göre düşen helikopterde bulunan 12 polisin öldüğünü, 5 polisin yaralandığını açıkladı. Bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Antioquia Valisi Andres Julian Rendon, saldırıyla alakalı yaptığı açıklamada, "Amalfi kırsalında, görünüşe göre koka ekinlerini elle yok etme çalışmalarında görevli polislerin güvenliğini sağlamakla görevli bir polis helikopteri düşürüldü. Polisler bir İHA tarafından saldırıya uğradı" dedi.

Kolombiya'da Polis Helikopterine İHA Saldırısı! 12 Ölü, 5 Yaralı - Resim : 1

SALDIRININ SORUMLUSU KİM?

Yetkililer, saldırıdan eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) çatı örgütü Estado Mayor Central'e (EMC) bağlı 36. cepheyi sorumlu tuttu.

Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarının sürdüğü bildirildi.

Bursa'da Tekel Bayiine Silahlı Saldırı! Kurşun YağdırdılarBursa'da Tekel Bayiine Silahlı Saldırı! Kurşun YağdırdılarGüncel
Hastanede Silahlı Saldırı! Ayrıldığı Eşini ve Arkadaşını VurduHastanede Silahlı Saldırı! Ayrıldığı Eşini ve Arkadaşını VurduGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Kolombiya Saldırı
Pakistan'da 'Havai Fişek Fabrikasında Facia, Ölü ve Yaralılar Var Pakistan'da 'Havai Fişek' Faciası, Ölü ve Yaralılar Var
Trump Yaptı Yine Yapacağını, Şimdi de Devriyeye Çıkacak Trump Yaptı Yine Yapacağını, Şimdi de Devriyeye Çıkacak
Market Cipslerini Rafa Kaldıracak Tarif! Evde Bu Cipsi Deneyen Bir Daha Bırakamıyor, Tadına Doyulmuyor Market Cipslerini Rafa Kaldıracak Tarif! Evde Bu Cipsi Deneyen Bir Daha Bırakamıyor
Kapınızın Önüne Tuz Serpin, Evinizdeki Farkı Görün! Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak Kapınızın Önüne Tuz Serpin, Evinizdeki Farkı Görün! Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul'da Gergin Bekleyiş! Duvarlardan Korkunç Sesler Geldi, 2 Bina Boşaltıldı İstanbul'da Gergin Bekleyiş! Duvarlardan Korkunç Sesler Geldi, 2 Bina Boşaltıldı
Trump'tan Ani Karar! Her Şey Bir Anda Oldu: ABD, Vize Vermeyi Durdurdu ABD, Vize Vermeyi Durdurdu
Yaz Bitiyor Sanmıştık... Meteoroloji Uyardı! Daha Hiçbir Şey Görmemişiz, Asıl Şimdi Kavrulacağız! Daha Hiçbir Şey Görmemişiz, Asıl Şimdi Kavrulacağız!
Ankara'da Korkunç Anlar... Seyir Halindeki Yolcu Otobüsü Alev Topuna Döndü Seyir Halindeki Yolcu Otobüsü Alev Topuna Döndü
Kolombiya'da Polis Helikopterine İHA Saldırısı! 12 Ölü, 5 Yaralı Polis Helikopterine İHA Saldırısı! 12 Ölü, 5 Yaralı