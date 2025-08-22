Kolombiya'da Polis Helikopterine İHA Saldırısı! 12 Ölü, 5 Yaralı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kolombiya'nın Antioquia yönetim bölgesine bağlı Amalfi kırsalında operasyon gerçekleştiren polis helikopteri, insansız hava aracı (İHA) ile saldırıya uğradı. Yetkililer, ilk belirlemelere göre düşen helikopterde bulunan 12 polisin öldüğünü, 5 polisin yaralandığını açıkladı. Bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Antioquia Valisi Andres Julian Rendon, saldırıyla alakalı yaptığı açıklamada, "Amalfi kırsalında, görünüşe göre koka ekinlerini elle yok etme çalışmalarında görevli polislerin güvenliğini sağlamakla görevli bir polis helikopteri düşürüldü. Polisler bir İHA tarafından saldırıya uğradı" dedi.

SALDIRININ SORUMLUSU KİM?

Yetkililer, saldırıdan eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) çatı örgütü Estado Mayor Central'e (EMC) bağlı 36. cepheyi sorumlu tuttu.

Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA