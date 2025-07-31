Trump'ın Kararını Duyurdular: ABD'den 'Filistin'i Tanıma' Açıklaması

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik Ekim 2023'ten beri sürdürdüğü saldırılar uluslararası kamuoyunun tepkisini çekerken, Filistin devletinin tanınırlığı da bir kez daha gündeme geldi. 2025 itibarıyla 147 BM üyesi ülke Filistin devletini resmen tanıdı, son haftalarda ise bu adımı atacağını açıklayan başka ülkeler de oldu.

Kanada, İngiltere ve Fransa, temmuz ayı içinde yaptıkları açıklamalarla Filistin'i tanıyacağını duyurdu. Kanada, tarih de vererek eylül ayı sonunda Filistin'i tanımış olacağını bildirdi. Diğer ülkeler için de bu yönde adımlar konusunda beklenti oluşurken, ABD'den net bir açıklama geldi.

'HAMAS ÖDÜLLENDİRİLMEMELİ'

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Filistin devletini tanımanın Hamas’ı ödüllendirmek anlamına geleceğini düşündüğü belirtildi. Açıklamada, "Kendisi Hamas’ın ödüllendirilmemesi gerektiğini düşünüyor. Bu yüzden böyle bir adım atmayacak. Başkan Trump’ın önceliği insanlara yiyecek ulaştırmak" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA