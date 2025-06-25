Trump’ın İran Saldırıları Nedeniyle Azil Tasarısı Kongre’de Reddedildi

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ABD Temsilciler Meclisi’nde, Başkan Donald J. Trump’ın Kongre’den onay almaksızın İran’a yönelik hava saldırıları düzenlemesi nedeniyle azledilmesi için sunulan tasarı oylamaya sunuldu. Texas eyaleti Demokrat Temsilcisi Al Green tarafından hazırlanan azil tasarısı, 79 “evet” oyuna karşılık 344 “hayır” oyu ile reddedildi.

Tasarı, Trump’ın İran’a karşı gerçekleştirilen askeri operasyonlarda Kongre’nin yetkisini bypass ettiği iddiasına dayanıyordu. Ancak, Temsilciler Meclisi’ndeki oylama, Trump’ın görevde kalması yönünde güçlü bir destek olduğunu ortaya koydu. Oylama sonucu, ABD’nin dış politikadaki adımları ve Kongre’nin rolü üzerine tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Kaynak: DHA