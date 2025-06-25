İran'ın Nükleer Tesisleri Ne Kadar Hasar Aldı? İsrail İstihbaratı ile Pentagon'dan İki Farklı Rapor

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Tel Aviv ile Washington, 12 gün süren ortak hava operasyonunun İran’ın nükleer programına verdiği zararı ayrı ayrı masaya yatırdı. The Times of Israel’e konuşan üst düzey bir İsrailli yetkili, ABD'nin Fordo, Natanz ve Isfahan nükleer tesislerini hedef almasının Tahran'ın nükleer programını yalnızca birkaç yıl geriye götürdüğüne işaret edildiğini ileri sürdü. Pentagon’dan gelen resmî açıklama ise çok daha sınırlı bir tablo çizdi: “Nükleer programın çekirdek bileşenleri yok edilemedi ve muhtemelen İran’ın nükleer programını sadece birkaç ay geri attı."

İRAN URANYUM STOKUNU TAŞIDI

Pentagon raporunda ayrıca İran'ın olası bir nükleer silahta kullanılabilecek yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stokunun büyük kısmının saldırılardan önce taşındığı ve İran'ın kontrolündeki diğer gizli nükleer tesislere taşınmış olabileceği belirtildi.

'YILLARCA GERİ ATTIK'

İsrailli kaynak, uranyum zenginleştirme kapasitesine “caydırıcı darbe” vurulduğunu, Tahran’ın yeni yatırımlara başlamasının zaman alacağını iddia etti. Buna göre uzun menzilli füze altyapısı da “önemli hasar” aldı; Tel Aviv, “müzakerelerle sağlanamayacak kazanım” elde edildiğini savunuyor. Aynı çerçevede Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, “İran’ın nükleer ve füze projelerini yıllarca geri attık” açıklamasını yaptı.

PENTAGON 'BİRKAÇ AY' DEDİ

ABD Savunma Bakanlığı ise daha ihtiyatlı: “Çok katmanlı koruma sistemleri nedeniyle ana santrifüj hatları sağlam kaldı, zenginleştirilmiş uranyum depoları yerinde duruyor.” Pentagon yetkilileri, İran’ın “birkaç aylık mühendislik onarımı” ile kritik hatları yeniden devreye sokabileceğini belirtti.

Tahran yönetimi ise henüz hasar tespit raporunu kamuoyu ile paylaşmadı.

Kaynak: AA