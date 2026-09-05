Trump'ın Elçileri Barış Turunda: Putin ve Zelenskiy'den Ateşkes Kararı

ABD heyetinin 'somut bir barış teklifiyle' Moskova'ya inmesinin ardından Kremlin ve Kiev yönetimlerinden peş peşe açıklamalar geldi. Putin ve Zelenskiy, heyetin güvenliği ve diplomatik görüşmelerin selameti için gece yarısından itibaren 3 günlük ateşkes kararı aldı.

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Trump'ın Elçileri Barış Turunda: Putin ve Zelenskiy'den Ateşkes Kararı
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ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ile Jared Kushner'ın Moskova ve Kiev temasları öncesinde her iki ülke, 3 günlük geçici ateşkes kararı aldı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gece yarısından itibaren 3 gün boyunca Ukrayna'ya yönelik saldırı düzenlenmemesi talimatı verdiğini açıkladı. Peskov, kararın Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın Rusya ve Ukrayna'daki temaslarıyla bağlantılı olduğunu söyledi.

UKRAYNA'DAN DA BENZER KARAR

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de ABD'li yetkililerin Moskova ve Kiev ziyaretleri sırasında Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik hava saldırılarını durduracağını açıklamıştı. Zelenskiy, ABD heyetinin güvenli şekilde Moskova ve Kiev'e ulaşabilmesi için böyle bir karar aldıklarını belirterek Rusya'ya da aynı yönde çağrıda bulunmuştu.

BARIŞ İÇİN KRİTİK EŞİK

Trump'ın özel temsilcileri Witkoff ve Kushner, Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeye yönelik görüşmeler kapsamında Moskova'ya gitti. ABD'li yetkililerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesinin ardından Kiev'e geçmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, heyetin Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik somut bir öneri götürdüğünü söyledi. Trump, "Bir sonuç elde edip edemeyeceğimizi görmek için onları gönderdik ve bu iyi bir şans olabilir" dedi.

Kaynak: AA

Etiketler
Rusya - Ukrayna savaşı Ateşkes ABD
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