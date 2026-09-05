Yunanistan’da F-4 Phantom Dehşeti! Hava Gösterisi Sırasında Savaş Uçağı Düştü

Yunanistan’ın Tanagra Hava Üssü’nde düzenlenen hava gösterisi sırasında Yunan Hava Kuvvetleri’ne ait iki kişilik F-4 Phantom savaş uçağı düştü. Kazanın ardından yangın çıkarken bölgede yoğun duman yükseldi. Mürettebatın akıbeti henüz bilinmezken, Atina Uçuş Haftası askıya alındı.

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Yunanistan'da F-4 Phantom savaş uçağı, hava gösterisi sırasında düştü. Mürettebatın akıbeti henüz bilinmiyor. Yunanistan'ın Tanagra Hava Üssü'nde Atina Uçuş Haftası kapsamında düzenlenen hava gösterisi, kazaya sahne oldu. Yunan Hava Kuvvetleri'ne ait iki kişilik F-4 Phantom savaş uçağı, gösteri sırasında düştü.

Yunanistan’da F-4 Phantom Dehşeti! Hava Gösterisi Sırasında Savaş Uçağı Düştü - Resim : 1

UÇAK YERE ÇAKILDI

Kazanın ardından yangın çıkarken, bölgeden yoğun duman yükseldi. Yunan medyasına göre uçak aniden irtifa kaybetmeye ve yere çakıldı. Hava gösterisinin kazadan sadece birkaç dakika önce başladığı belirtildi. Organizatörler kazanın ardından bölgeyi tahliye etmeye başladı. Atina Uçuş Haftası askıya alındı. Mürettebatın akıbeti ise henüz bilinmiyor.

Yunanistan’da F-4 Phantom Dehşeti! Hava Gösterisi Sırasında Savaş Uçağı Düştü - Resim : 2

İKİ GÜN BOYUNCA DEVAM ETMESİ BEKLENİYORDU

Atina Uçuş Haftası'nın Yunan ve yabancı askeri uçakların katılımıyla 5 ve 6 Eylül tarihlerinde iki gün boyunca Tanagra Hava Üssünde düzenlenmesi planlanıyordu.

Kaynak: İHA

Etiketler
Yunanistan Uçak kazası
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