Trump'ın Beyaz Saray'da Azarladığı Zelenskiy'e Londra Destek Verdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD’de yaşadığı gergin temasların ardından İngiltere’de sıcak bir karşılamayla ağırlandı. İki ülke arasında bir kredi anlaşması imzalanırken, bugün Londra’da Avrupalı liderlerin katılımıyla Ukrayna konulu bir zirve düzenlenmesi planlanıyor.

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Trump'ın Beyaz Saray'da Azarladığı Zelenskiy'e Londra Destek Verdi

ABD Başkanı Donald Trump ve yardımcısı JD Vance’in Oval Ofis’te sert eleştirilerine maruz kalan ve “yeterince minnet göstermemekle” suçlanan Zelenskiy, Washington’da yaşananların ardından İngiltere’de tamamen farklı bir atmosferle karşılaştı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Zelenskiy’i Başbakanlık Konutu’nun önünde samimi bir şekilde karşıladı.

LONDRA'DA SICAK KARŞILAMA

Zelenskiy, ABD ziyareti sırasında, nadir madenlerin paylaşımını öngören bir anlaşma için Washington’daydı. Ancak yaşanan gerilim sonrası anlaşmayı imzalamadan ABD’den ayrıldı. İngiltere’de ise, Ukrayna Maliye Bakanı Sergiy Marçenko ve İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves’in video konferans yoluyla imzaladığı kredi anlaşmasıyla iş birliği güçlendirildi. Zelenskiy, bu finansmanın Ukrayna’daki silah üretimine yönlendirileceğini duyurdu.

Trump'ın Beyaz Saray'da Azarladığı Zelenskiy'e Londra Destek Verdi - Resim : 1

ZELENSKİY ÖNEMLİ GÖRÜŞMELER YAPACAK

İngiltere ziyareti, yalnızca bu anlaşmayla sınırlı kalmadı. Londra’da bugün, Ukrayna’daki savaşın geleceği ve “adil, kalıcı bir barış” için atılacak adımların ele alınacağı bir zirve gerçekleştirilecek. Zirve öncesinde Başbakan Starmer, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir görüşme yapacak.

Zirveye Ukrayna, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Danimarka, Norveç, Polonya, İspanya, Kanada, İsveç, Finlandiya, Çekya ve Romanya liderleri katılacak. Türkiye’yi ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın temsil etmesi bekleniyor. Ayrıca NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa da zirvede yer alacak.

Trump'ın Beyaz Saray'da Azarladığı Zelenskiy'e Londra Destek Verdi - Resim : 2

İngiltere Başbakanı Starmer, Avrupa’nın güvenlik konularında daha aktif bir rol üstlenmesi gerektiğini vurgularken, zirvede Ukrayna’ya askeri desteğin sürdürülmesi, Rusya üzerindeki ekonomik baskının artırılması ve Kiev’in stratejik konumunun güçlendirilmesi gibi konuların ele alınması bekleniyor.

HAKAN FİDAN DA ZİRVEDE

Türk diplomatik kaynaklara göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, zirvede ABD Başkanı Trump’ın son dönemde dile getirdiği müzakere odaklı açılımı ve Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili gelişmeleri değerlendirecek. Türkiye’nin sürece nasıl katkı sunabileceği de masaya yatırılacak.

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Zelenskiy, Kritik Zirve İçin İngiltereZelenskiy, Kritik Zirve İçin İngiltereDünya

Kaynak: AA

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