Trump Kararnameyi İmzaladı! Plastik Pipet Resmen Geri Döndü

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yeniden plastik pipet kullanımına geçilmesine yönelik kararnameyi imzaladığı sırada, eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde kağıt pipet kullanımının yaygınlaştırılmasını eleştirdi. Trump, “Yeniden plastik pipet kullanacağız. Kağıt pipetler işe yaramıyor” dedi.

Birçok kez kağıt pipet kullandığını söyleyen Trump, “Özellikle sıcak içeceklerde, dakikalar hatta saniyeler içinde eriyorlar. Bu yüzden plastik pipetleri yeniden kullanmaya başlayacağız” diye konuştu.

'KAĞIT DAHA MALİYETLİ'

Kararnamede, "insan sağlığına zarar verebilecek kimyasalları içeren kağıt pipetlerin üretimi plastik pipetlere göre daha maliyetli" olduğu vurgulandı. Kağıt pipetlerin plastik poşetlerle muhafaza edildiği belirtilen kararnamede, bu nedenle kullanım amacındaki çevresel etki argümanının boşa düştüğü bildirildi.

Kaynak: DHA