İtalya'da Etna Yanardağı'ndan Lav Akışı Devam Ediyor

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, yaklaşık 3.300 metre yüksekliğindeki volkanın Bocca Nuova (Yeni Ağız) olarak adlandırılan kraterinin güney yamacında cumartesi akşamı oluşan bir çatlaktan lav akışı devam ediyor.

İtalyan medyasında yer alan haberlere ve İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü'nün (INGV) Katanya şubesinden aktarılan bilgilere göre, şu ana kadar volkanik aktivitelerde olağan dışı bir değişiklik tespit edilmedi.

Kaynak: AA