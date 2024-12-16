Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Övgüler Yağdırdı: 'Çok Akıllı Bir Adam'

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, katıldığı bir etkinlikte Suriye'deki gelişmeler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında konuştu. Esad rejiminin devrilmesinin arkasında Türkiye'nin olduğunu belirten Trump, “Erdoğan çok akıllı biri” dedi.

Türkiye’nin çok güçlü bir ordusu olduğunu ifade eden Trump, şöyle konuştu:

"Suriye’de Esad rejiminin devrilmesinin arkasında Türkiye var. Erdoğan çok zeki biri. Bunu binlerce yıldır istiyordu ve başardı. Kimse gerçekten kazananın kim olduğunu bilmiyor ama bence Türkiye kazandı. Erdoğan çok akıllı ve güçlü bir adam. Türkiye çok fazla can kaybı olmadan dostane olmayan bir şekilde kontrolü ele geçirdi. Esad bir kasaptı. Çocuklara neler yaptığını gördük."

Kaynak: AA