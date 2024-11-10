Trump Bir Kritik Eyaleti Daha Kazandı

ABD'de kritik öneme sahip "salıncak eyaletlerden" Arizona'da seçimi, başkanlık seçimini de kazanan Cumhuriyetçi aday Trump kazandı. ABD Başkanı, eyaletteki 11 delegeyi aldı.

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Trump Bir Kritik Eyaleti Daha Kazandı

ABD’de 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde ülkede "salıncak eyalet" olarak bilinen ve kritik önem taşıyan eyaletlerden Arizona'da seçim sonuçları belli oldu. Associated Press'in (AP) yayımladığı resmi olmayan verilere göre​​​​​​​, başkanlık seçimini de kazanan Cumhuriyetçi Donald Trump, Arizona'daki seçim yarışını kazanarak eyaletin 11 delegesini kendi hanesine yazdırdı.

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538 DELEGE BELİRLENİYOR

ABD başkanlık seçimlerinde, seçmenler, esas olarak destekledikleri partinin delegelerine oy veriyor. "Seçiciler Kurulu" adı verilen bu sistemde her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış toplam 538 delege belirleniyor. Bu sayının yarıdan 1 fazlasına yani 270 delegeye ulaşan aday, başkan olmaya hak kazanıyor.

Arizona'da 2020 Başkanlık seçimlerinde Demokrat parti adayı Joe Biden, Cumhuriyetçi rakibi Trump'tan 10 bin 457 daha fazla oy alarak seçimi yüzde 49,06'ya karşılık yüzde 49,36 ile kıl payı kazanmıştı.​​​​​​​

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Kaynak: AA

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