Donald Trump'ın O Görüntüleri Çok Konuşuldu! Kamala Harris Mitingini İzleyip Tweet Attı

ABD seçimlerini kazanan Trump'ın seçim yarışı döneminde Harris'in konuşma yaptığı sırada televizyondan izlediği görüntüler ortaya çıktı. Trump'ın hem Harris'i izleyip hem de hakkında tweet attığı görülüyor.

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ABD'deki 5 Kasım başkanlık seçimlerinde büyük farkla Demokrat rakibi Kamala Harris'i yenen Cumhuriyetçi seçilmiş başkan Donald Trump'ın başkanlık kampanyası sırasında ekibiyle birlikte sosyal medya platformu X'ten tweet attığını gösteren bir görüntü ortaya çıktı.

Görüntülerde Trump'ın Kamala Harris'in kampanya mitingini izlerken eş zamanlı olarak ekibiyle birlikte tweet attığı ve Harris'in kendisiyle ilgili iddialarına yanıt verdiği görülüyor.

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