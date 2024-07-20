Trump-Biden Yarışında Son Anket! Suikast Girişimi Tüm Dengeleri Değiştirdi...

CBS News'in ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine ilişkin anketine göre, eski Başkan Donald Trump'ın oy oranı kendisine yönelik suikast girişiminin ardından yüzde 52'ye yükselirken, mevcut Başkan Joe Biden'ın oy oranı ise yüzde 47'ye geriledi.

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Trump-Biden Yarışında Son Anket! Suikast Girişimi Tüm Dengeleri Değiştirdi...

ABD'nin eski başkanı ve Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, 13 Temmuz'da Pennsylvania mitinginde düzenlenen suikast girişiminde kulağından yaralandı. Trump'ın uğradığı silahlı saldırının nasıl bir etki yaratacağı merak konusu olurken, CBS News'in son anketi mevcut durumu gözler önüne serdi.

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine ilişkin 16-18 Temmuz'da yapılan ankete göre, Donald Trump'ın oy oranı kendisine yönelik suikast girişiminin ardından yüzde 50'den 52'ye yükselirken, mevcut Başkan Joe Biden'ın oy oranı ise yüzde 48'den 47'ye geriledi.

BIDEN ÇEKİLSE DE TRUMP ÖNDE

Biden'ın seçimden çekilmesi ihtimalinde Demokratların adayı olarak değerlendirilen Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile Trump'ın karşılaşması durumunda da eski başkan yine önde görülüyor.

Bu durumda Trump'ın oyların yüzde 51'ini, Harris'in ise yüzde 48'ini alacağı tahmin ediliyor.

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Kaynak: AA

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