Kalp Krizi Geçirdiği Anları Kayda Aldı, Sosyal Medyada Yayınladı

Sosyal medyada etkileşim çılgınlığı her geçen gün farklı boyutlara taşınıyor. Banyoya giren ve bir anda vücudunda garip semptomlar hisseden adam cep telefonuyla o anları kayıt altına aldı. Kalp krizi geçirdiğinin farkında olmayan adam daha sonra görüntüleri sosyal medya hesabından yayınladı.

Alain Bruno isimli bir sosyal medya kullanıcısı pes dedirtecek bir paylaşım yaptı. Banyoya giren ve bir vücudunda garip semptomlar hissetmeye başlayan Bruno, o anları filme almaya karar verdi. Göğüs ağrısı ve nefes darlığı gibi bir dizi semptom yaşadığını fark eden Bruno, kalp krizi geçirdiğinden habersiz bir şekilde kamera kaydına devam ettiği görüntüleri daha sonrasında sosyal medyadan paylaşınca gündem yarattı.

O anlara karşı izleyicileri uyarmak isteyen Bruno, "Bu, başıma gelen en korkunç şey. Bugün yeni bir video için prova yaparken, bu semptomların kalp krizi olduğu ortaya çıktı. Acı çekiyordum ve panikledim. Öleceğimi sanıyordum" ifadelerini kullandı.

2015 yılında çekilen ve geçtiğimiz günlerde tekrar sosyal medyada gündem olan görüntülerde Alain Bruno'nun o anlarda kameraya dönerek konuşmaya çalıştığı ve göğsünü tuttuğu görülüyor.

ODA ARKADAŞI ERKEN GELMESE...

O anda yaşadıklarını anlatan Bruno, "Neyse ki oda arkadaşım erken eve geldi ve hemen 112'yi aradı. Şu an iyiyim ama ailemde kalp hastalığı olduğu için hayatımın geri kalanında dikkatli olmam gerekiyor. Dikkatli olun!" dedi.

Görüntüler ise sosyal medyada tartışma yarattı. Kullanıcıların çoğu videoyu etkileşim çılgınlığı olarak nitelendirirken, birçok kullanıcı da böyle paylaşımların çocukları ve gençleri olumsuz yönde etkileyeceği görüşünde.