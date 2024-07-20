Gazze'de Ateşkes Masasında Biden da Devreye Giriyor

ABD Başkanı Biden ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 22 Temmuz'da Washington'da gerçekleşecek görüşmelerinde, Gazze'de ateşkes ve esir takası konularını tartışacakları açıklandı. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Kasım 2023'te yapılan esir takası anlaşmasından bu yana elde edilen en iyi fırsatın şu an olduğunu söyledi.

Son Güncelleme:
Gazze'de Ateşkes Masasında Biden da Devreye Giriyor

ABD'nin Colorado eyaletinde düzenlenen 2024 Aspen Güvenlik Forumu'nda konuşan Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 22 Temmuz'da Washington'da düzenlenecek görüşmesinden bahsetti. Sullivan, görüşmenin odak noktasının ateşkes ve esir takası anlaşması olacağını belirtti.

Netanyahu'nun, ABD Kongresi'ne hitaben yapması beklenen konuşmasından önce İsrail hükümetiyle yapıcı diyaloglar kurmayı umduğunu söyleyen Sullivan, anlaşmanın "1. aşamadan 2. aşamaya geçişindeki" bazı teknik ayrıntıların çalışılması gerektiğini ifade etti.

Gazze'de Ateşkes Masasında Biden da Devreye Giriyor - Resim : 1

Sullivan, "Önümüzde bazı engellerin olduğunun farkındayız, önümüzdeki haftayı bu engelleri aşmak ve anlaşmaya varmak için kullanmalıyız" dedi.

Sullivan, Kasım 2023'te yapılan esir takası anlaşmasından bu yana elde edilen en iyi fırsatın da şu an olduğunu vurguladı.

NE OLMUŞTU?

ABD Kongresindeki Cumhuriyetçi ve Demokrat liderler 31 Mayıs'ta, İsrail ile dayanışmalarını göstermek amacıyla Başbakan Binyamin Netanyahu'yu, 24 Temmuz'daki Kongre'nin ortak oturumunda hitap etmesi için davet etmişti.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Mike Johnson, haziranda, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Netanyahu'nun, Cumhuriyetçi ve Demokrat liderlerin davetini kabul ettiğini, 24 Temmuz'da ABD Kongresi'nde konuşacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler
İsrail Filistin Gazze Binyamin Netanyahu
Son Güncelleme:
Teknede 'Büyü' Faciası: Onlarca Kişi Yanarak Öldü Teknede 'Büyü' Faciası
Bangladeş'te Gerilim Tırmanıyor: 100'ün Üzerinde Kişi Öldü Gerilim Tırmanıyor! En az 105 Kişi Öldü
Fatih Portakal'ın Yeni Sezondaki Adresi... Yaptığı Sözleşme Merak Ediliyordu Fatih Portakal'ın Yeni Sezondaki Adresi... Yaptığı Sözleşme Merak Ediliyordu
Kanal D'nin En Çok İzlenen Dizisiydi! İnci Taneleri'nin Yeni Adresi Belli Oldu... Kanal D'nin En Çok İzlenen Dizisiydi! İnci Taneleri'nin Yeni Adresi Belli Oldu...
Ekonomistlerden 'Enflasyon' Açıklaması: Sorumlusu Taylor Swift! Enflasyonun Sorumlusu Taylor Swift'miş!
Teknede 'Büyü' Faciası: Onlarca Kişi Yanarak Öldü Teknede 'Büyü' Faciası
ÇOK OKUNANLAR
Tarihi Seçim Sonrası Kritik Anket! CHP ve AKP'nin Oylarında Son Durum Ne? CHP ve AKP'nin Oylarında Son Durum Ne?
Akaryakıt Fiyatlarına Bir Zam Daha Akaryakıt Fiyatlarına Bir Zam Daha
Emekliler İçin Korkutan Senaryo! 'Kök Maaş' Tehlikesi Yine Kapıda 'Kök Maaş' Tehlikesi Yine Kapıda
Dikkatsizliği Canından Etti! İşte ATSO Başkanı Ali Bahar'ın Ölümünün Ayrıntıları İşte ATSO Başkanı Ali Bahar'ın Ölümünün Ayrıntıları
Otomotivde Tescil Krizi! Araçlar Teslim Edilemiyor Otomotivde Tescil Krizi!