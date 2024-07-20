Teknede 'Büyü' Faciası: Onlarca Kişi Yanarak Öldü

Haiti'de göçmenleri taşıyan teknenin aniden alev almasıyla 40 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Polis, olayın vudu büyüsü ayini sırasında meydana geldiğini bildirdi.

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Teknede 'Büyü' Faciası: Onlarca Kişi Yanarak Öldü

Karayipler ülkesi Haiti'de göçmenleri taşıyan bir tekne, ülkenin kuzeydeki liman kenti Cap Haiten açıklarında aniden alev aldı. Uluslararası Göç Örgütü, faciada 40 göçmenin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını açıkladı.

Bölgede yayın yapan Le Nouvelliste gazetesine göre, olay 16 Temmuz'u 17 Temmuz'a bağlayan gece meydana geldi.

Polis, olayın "vudu büyüsü" ayininden kaynaklandığını bildirdi. Bir yolcunun vudu büyüsü için mum yakmasıyla çıkan yangının hızla büyüdüğü bildirildi.

Haitili yetkililerden yapılan açıklamada da 37 kişinin kurtarıldığı, durumu ağır 7 kişinin ise hastanede tedavisinin devam ettiği aktarıldı.

Kaynak: AA

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Teknede 'Büyü' Faciası: Onlarca Kişi Yanarak Öldü Teknede 'Büyü' Faciası
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