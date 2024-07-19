Bangladeş'te Gerilim Tırmanıyor: 100'ün Üzerinde Kişi Öldü

Bangladeş'te "kamuda kontenjan" kararı nedeniyle başlayan sokak olaylarında tansiyon düşmüyor. Gerilimin hızla tırmandığı Bangladeş'te protestolar sırasında en az 105 kişi hayatını kaybetti. Hükümet, ülkede sokağa çıkma yasağı ilan etti.

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Bangladeş'te Gerilim Tırmanıyor: 100'ün Üzerinde Kişi Öldü

Bangladeş'te, 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamu sektöründe kontenjan ayrılması kararına ilişkin protestolarda 105 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Polis yetkilileri, protestolarda çoğu başkent Dakka'da olmak üzere bugün 30 kişinin öldüğünü belirtti.

Yetkililer, protestoların başladığı günden bu yana ölü sayısının 105'e yükseldiğini bildirdi. Sağlık yetkilileri de 2 binden fazla kişinin yaralandığı bilgisini verdi.

Ülkede mobil internet bağlantısının kesildiği aktarılırken, sosyal medyaya erişim de kısıtlandı.

Bangladeş kaynaklı haber sitelerine ülke dışından da ulaşılamıyor.

Hükümet, protestoların şiddetinin artması nedeniyle ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan etti ve durumu kontrol altına alması için orduya talimat verdi.

Bangladeş'te Gerilim Tırmanıyor: 100'ün Üzerinde Kişi Öldü - Resim : 1

Sokağa çıkma yasağı cuma gecesi itibarıyla yürürlüğe girecek.

KONTENJAN TEKLİFİ

İktidardaki Avami Birliği Partisinden yapılan açıklamada, söz konusu kontenjanın yüzde 30'dan 20'ye düşürülmesi teklifi yapıldı.

Bu kapsamda kotanın yüzde 20'ye düşürülmesi için iktidar partisinin 21 Temmuz'da Yüksek Mahkeme'ye başvuruda bulunması bekleniyor.

Bangladeş'te Gerilim Tırmanıyor: 100'ün Üzerinde Kişi Öldü - Resim : 2

ÖĞRENCİLER ÜLKEDEN AYRILDI

NDTV televizyonunun haberine göre, Bangladeş’te okuyan 300’ün üzerinde Hindistanlı üniversite öğrencisi, ülkelerine döndü.

Öğrenciler, ülkenin kuzeydoğusundaki Tripura ve Meghalaya eyaletlerinde yer alan Hindistan ile Bangladeş arasındaki kara sınır kapılarından güvenli şekilde çıkış yaptı.

Bazı öğrenciler ise Nepal ve Butan üzerinden Hindistan’a ulaştı.

Öte yandan Bangladeş ordusu, Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in evini korumakla görevlendirildi.

Bangladeş'te protestolar sürerken göstericiler, ülke genelinde "hayatı durdurma eylemi" başlatmıştı.

Protestoların baş koordinatörlerinden Asif Mahmud, ülke genelinde "hayatı durdurma eylemi" ilan ettiklerini, bu kapsamda hastaneler ve acil servisler dışındaki tüm kurum ve kuruluşların faaliyet göstermesine izin verilmeyeceğini duyurmuştu.

Bangladeş'te Gerilim Tırmanıyor: 100'ün Üzerinde Kişi Öldü - Resim : 3

KAMU SEKTÖRÜ KONTENJANLARI

Bangladeş'te kamuda işe giriş pozisyonlarının yüzde 56'sı belirli demografik gruplar ve sınıflar için ayrılırken, bunun yüzde 30'u, 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerini kapsıyor.

Söz konusu kontenjanlar, ülke çapındaki protestolar üzerine 2018'de kaldırılmıştı.

Yüksek Mahkemenin, geçen ay kontenjan sisteminin yeniden uygulanması kararı almasının ardından protestolar başlamıştı.

Bu sistemi ayrımcılıkla suçlayan protestocular, bunun, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid liderliğindeki Avami Birliği Partisinin destekçilerine fayda sağladığını savunuyor.

Protestocular, bu sistemin liyakata dayalı bir sistemle değiştirilmesini talep ediyor.

Dakka, Chattogram ve Rangpur kentlerinde süren protestolarda, arbede çıkması ve buna polisin müdahalesi sonucu 16 Temmuz'da 6 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 250 öğrencinin yaralandığı bildirilmişti.

Bangladeş Yüksek Öğretim Kurumu, "öğrencileri korumak amacıyla tüm devlet ve özel üniversitelerinin bir sonraki duyuruya kadar kapatılmasını" istemişti.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, protestoların düzenlendiği Dakka Üniversitesi dahil ülkedeki bazı üniversiteler, kurumlarının süresiz kapatıldığını duyurmuştu.

Üniversitelerin kapatılması kararına rağmen öğrenciler, okulları terk etmeyi reddetmişti.

Başbakan Şeyh Hasina Vecid, söz konusu protestolarda hayatını kaybeden öğrencilerin ölümünün araştırılması için komite kurulması emrini verdiğini belirtmişti.

Kaynak: AA

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