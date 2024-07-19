Trump Saldırı Sonrası İlk Kez Kürsüde! Resmi Olarak Aday Olmayı Kabul Etti

Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhuriyetçi Parti'nin Ulusal Kongresinin kapanış toplantısı yapılıyor. Donald Trump, 13 Temmuzda seçim mitingi sırasında uğradığı suikast girişiminin ardından Wisconsin eyaletindeki Milwaukee'de düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'nde ilk kez halkın karşısına çıkarak konuşma yaptı.

"Tüm Amerika'nın başkanı olmak için adaylığı kabul ediyorum, sadece Amerika'nın yarısı için değil" ifadelerini kullanan Trump, sadece Amerika'nın yarısını kazanmanın başarı olmadığını vurguladı. Trump, "İnanç, bağlılık ve gururla ABD başkanlığına adaylığınızı kabul ediyorum" ifadelerini kullandı. Trump, kasımda çok büyük bir zafer elde edeceklerini belirterek, herkes için yeni bir güvenlik dönemi başlayacağının, toplum içindeki bölünmüşlüğün "iyileştirilmesi" gerektiğinin altını çizdi. Suikast girişiminde yaşadıklarını detaylı olarak aktaran Trump, "Bu korkunç saldırıya rağmen bu akşam birlik ve kararlılıkla bir aradayız. Hiç olmadığım kadar daha kararlıyım" diye konuştu.

"EN KÖTÜ 10 BAŞKAN BIDEN KADAR KÖTÜ OLAMAZ"

"4 ay sonra muazzam bir zafer kazanacağız" diyen Trump, suikast girşimiyle ilgili de konuştu. Trump, Suikast girşimini anlatmak gerçekten çok acı verici, Gizli Servisi tebrik ediyorum. Kafamı hareket ettirmeseydim bugün burada olamayacaktım" dedi. Biden'a yüklenen Trump, "Amerikan tarihinin en kötü 10 başkanı Biden kadar kötü olamaz" ifadelerini kullandı.

“ÜLKE TARİNİN EN ÖNEMLİ SEÇİMİ”

Saldırı sonrası yumruğunu hava kaldırğı fotoğrafın önünde konuşan Trump, "İnsanlara iyi olduğumu göstermek için yumruğumu havaya kaldırdım. Saldırılara karşı her zamankinden daha kararlıyım" ifadelerini kullandı. Trump, konuşmasında son zamanlarda ülkedeki siyasi kutuplaşmanın arttığını işaret ederek, muhalefetin hukuken suçlanmaması veya siyasi anlaşmazlığın şeytanlaştırılmaması gerektiğini söyleyerek, "Bu ruhla Demokrat Parti, adalet sistemini silahlandırmayı ve siyasi rakiplerini demokrasi düşmanı olarak etiketlemeyi derhal bırakmalıdır” dedi. “Bu gece, tüm ulus için, her vatandaşa bir vizyon ortaya koymak için buradayım” diyen Trump, kasımda yapılacak seçimlerin “ülke tarihinin en önemli seçimi” olacağını savunarak, Biden yönetimine yüklendi.

“YIKISI ENFLASYON KRİZİ SONA ERECEK”

Mevcut iktidarın ekonomi, enerji, düzensiz göçmen sorunu, dış politikadaki problemleri çözemeyeceğini savunan Trump, “Bu gece Amerika'nın büyük halkına şu sözü veriyorum: Yıkıcı enflasyon krizini sona erdireceğim, faiz oranlarını ve enerji maliyetini derhal düşüreceğim. Sondaj yapacağız bebeğim, sondaj” diye konuştu.

RUSYA, UKRAYNA, İSRAİL POLİTİKASI

Trump, iktidara geldiğinde Rusya, Ukrayna, İsrail dahil şu an mevcut olan uluslararası bütün krizleri çözeceğini söyleyerek, “Ben başkan olsaydım bunların hiçbiri zaten asla olmazdı” ifadelerini kullandı ve tüm uluslararası krizleri çözeceğini öne sürdü.

"GİDİŞATI DEĞİŞTİRECEĞİZ"

Dört ay sonra muazzam bir zafer kazanacağını iddia eden Trump, "Tüm enerjimi ulusum için harcayacağıma söz veriyorum. Gidişatı değiştireceğiz" diye konuştu. "Okullarımıza güvenliği, dünyaya barışı yeniden getireceğiz. Dünya yeniden yaşanılabilir olacak" ifadelerini kullanan Trump, "Dünyanın geri kalanına enerji transfer edebilecek konuma geleceğiz" dedi.

Yasa dışı göçmen sorununa da değinen Trump, sınırları kendi başkanlık döneminde kapatılacağını vurgulayarak, "Ülkemize gelecek olanlar yasal yollarla gelmeli" dedi.

Yaklaşık bir buçuk saat süren konuşmasının sonunda Trump, “Sadece birkaç gün önce sizinle olan yolculuğum neredeyse sona eriyordu. Ama bu gece yine buradayız, hep birlikte toplanmış, geleceği konuşuyoruz” sözlerine yer vererek, katılımcılardan tekrar başkan seçilmek için destek istedi. Trump, konuşmasının sonunda sahneye çıkan aile üyeleriyle müzik ve tavandan bırakılan balonların eşliğinde kongreye katılan partililere veda etti.

“1. GÜN ELEKTRİKLİ ARAÇ PLANINA SON VERECEĞİM”

"Yeşil enerji saçmalığına son vereceğiz" diyen Trump, "Harcanmamış trilyonlarca doları yollar, köprüler gibi gerçek şeylere harcayacağız. Birinci günde elektrikli araç planını da sona erdireceğim. Böylece ABD otomotiv sektörünü yıkılıştan kurtaracağım. Büyük fabrikalar Meksika’da inşa ediliyor. Ülkemize satmak için vergisiz otomotiv üretiliyor. Çin tarafından yapılıyor. Böyle bir şey yapanlar görevden alınmalı. Tüm otomotiv sektörü çalışanları Trump’a oy vermeli. Bu fabrikalar Meksika’da değil ABD’de inşa edilecek ve Amerikalılar çalışacak. Buna izin vermezlerse yüzde 100 veya yüzde 200 gümrük vergisi koyarız ve hiçbiri ABD’de satılmaz. Sadece Amerika’da üreteceğiz. Otomotiv endüstrisini yeniden ele geçireceğiz. 20-25 yıl geriye bakacak olursanız otomotiv endüstrimizin yüzde 68’inin Meksika ve Çin’e kaçtığını görürsünüz. Hepsini geri alacağız." dedi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın partisinin başkan adaylığını kabul edeceği konuşma öncesinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.