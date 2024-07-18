Saldırganının Telefonu İncelendi: Trump ve Biden'a dair bilgiler çıktı

FBI yetkilileri, eski başkan Donald Trump'a miting sırasında suikast girişiminde bulunan saldırganın telefonunda hem eski başkan hem de halefi Başkan Joe Biden hakkında bilgilerin bulunduğunu söyledi. New York Times'ın haberine göre, silahlı saldırgan Thomas Matthew Crooks, telefonunu kullanarak hem Trump'ın hem de Biden'ın yanı sıra diğer kamu figürlerinin görüntülerini aradı.

TRUMP'IN ETKİNLİKLERİNİ ARAŞTIRMIŞ

Saldırgan, telefonundan Trump'ın resmi etkinliklerinin tarihlerini ve Demokrat Parti Ulusal Kongresi'ni de aradı. FBI, silahlı saldırının sebebine dair ipuçları bulmak için iki telefon da dahil olmak üzere saldırganın eşyaları üzerinde kapsamlı arama gerçekleştiriyor.

Thomas Matthew Crooks

O NOKTA DİKKAT ÇEKTİ

Crooks'un güçlü partizan görüşlere sahip olduğuna veya herhangi bir işbirlikçisi veya bağlantısı olduğuna dair hiçbir işaret bulunamadı. FBI'dan bir yetkili, saldırganın Pensilvanya'daki evinde "siyasi veya ideolojik bilgi" bulunmamasının "dikkat çekici" olduğunu, suikastçıların çoğunun siyasi inançlarına dair izler bırakma eğiliminde olduğunu söyledi. FBI Direktörü Christopher Wray da görüşmelerde yer aldı ve soruşturmanın henüz yeni başladığını belirtti.

KENDİ AKIL SAĞLIĞINDAN ŞÜPHELERİ VARDI

Gazeteye konuşan iki yetkili, silahlı saldırganın ayrıca FBI Direktörü Christopher Wray, Başsavcı Merrick Garland ve İngiliz kraliyet ailesinden bir kişi hakkında araştırma yaptığını söyledi. Yetkililer, silahlı saldırganın kendi zihinsel sağlığıyla ilgili endişeleri olduğuna dair işaretler bulunduğunu aktardı. Crooks'un evdeki telefonunda "majör depresif bozukluk" araştırdığını belirtildi.

SALDIRGANININ BABASINDAN POLİS İHBARI: "OĞLUM VE SİLAHIM KAYIP"

Matthew Crooks isimli adam, cumartesi günü Pensilvanya'da düzenlenen mitingde Trump'a ateş açıldıktan kısa süre sonra 20 yaşındaki oğlu Thomas Matthew Crooks'un ve AR tipi bir tüfeğin kayıp olduğunu fark etti. Üç üst düzey polis yetkilisi, NBC News'e babanın bu durumdan endişelenerek polisi aradığını aktardı. Polisler daha sonra Crooks'un Pensilvanya'da ailesiyle birlikte yaşadığı eve gitti.

BABASININ TÜFEĞİ İLE SALDIRDI

Yaklaşık bir gün sonra, Thomas Matthew Crooks, Trump mitinginin güvenlik çemberi dışındaki bir binanın çatısından ateş açan silahlı saldırgan olarak kamuoyuna açıklandı. Crooks o gün üzerinde bir kimlik belgesi taşımadığı için, araştırmacılar kimliğini DNA örneklerini kullanarak doğruladı. Saldırıda kullanılan silahın babasının kayıp silahı olduğu tespit edildi. Polis, Crooks'un saldırıyı sırasında yasal olarak babasının üzerine kayıtlı olan 5,56 kalibrelik AR tarzı tüfeği kullandığını açıkladı.

50 ADET MÜHİMMAT SATIN ALDI

Kolluk kuvvetleri görevlileri, Crooks'un evini aradıklarında "bir düzineden fazla" ateşli silah bulduklarını söyledi. Üst düzey polis yetkilileri, Crooks'un miting saldırısından saatler önce 50 adet mühimmat satın aldığını söyledi. FBI ayrıca Crooks'un mitinge götürdüğü arabada patlayıcı maddelerle dolu metal bir kutu buldu. Polis, bunun saldırganın bir tür patlama gerçekleştirmeyi planlamış olabileceğine dair bir işaret olduğunu söylüyor.