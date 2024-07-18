Hindistan'da Tren Raydan Çıktı: 2 Kişi Öldü, 20 Yaralı

Hindistan'ın kuzeyinde, yolcu treni raydan çıktı. Bazı vagonların devrildiği kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Hindistan'da Tren Raydan Çıktı: 2 Kişi Öldü, 20 Yaralı

Hindistan'ın kuzeyindeki Assam eyaletinde bulunan Chandigarh kentinden Dibrugarh'a seyir halindeki tren, Gonda kasabası yakınlarında raydan çıktı. Eyalet yetkililerinden Naveen Kumar, trenin vagonlarından bazılarının devrildiğini kaydetti.

Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğünü, 20 kişinin yaralandığını aktaran Kumar, kurtarma ekiplerinin ve ambulansların olay yerine ulaştığını belirtti. Kumar, kazanın nedeninin araştırıldığını ifade etti. Televizyonda yer alan görüntülerde de raydan çıkan vagonların yanında kurtarma ekiplerini bekleyen çok sayıda yolcu görüldü.

Dışişleri'nden İsrail'in Filistin Kararına Tepki: HükümsüzdürDışişleri'nden İsrail'in Filistin Kararına Tepki: HükümsüzdürGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Hindistan Hızlı tren Trafik kazası
Manavların Gizlediği Sır... Muzun Küflenmesini Durduran Saklama Yöntemi Manavların Gizlediği Sır... Muzun Küflenmesini Durduran Saklama Yöntemi
Sivrisinek ve Kenelerden Kurtulmanın Kolay Yolları: Artık Gece Rahatça Uyuyabileceksiniz Sivrisinek ve Kenelerden Kurtulmanın Kolay Yolları: Artık Gece Rahatça Uyuyabileceksiniz
Avrupa Merkez Bankası Faizi Sabit Bıraktı Avrupa Merkez Bankası Faizi Sabit Bıraktı
Tayland'da Lüks Otel Gizeminde Sır Perdesi Aralanıyor: Bardaklarında Siyanüre Rastlandı Tayland'da Lüks Otel Gizemi: 6 Kişi Ölü Bulundu
ÇOK OKUNANLAR
Altın Güne Rekorla Başladı Altın Güne Rekorla Başladı
Erdoğan'a Yakın İsim Seyhan Avşar'a Konuştu: 'AYM İçin Başörtülü Aday Arandı', 'Yerlikaya İstese de Adım Atamaz' 'Başörtülü Aday Arandı', 'Yerlikaya İstese de Adım Atamaz'
Seyhan Avşar Yazdı: Erdoğan Neden Metin Kıratlı'yı Seçti? Erdoğan Neden Metin Kıratlı'yı Seçti?
İnşaat İşçisinin Yaptığı Sosyal Medyada İlgi Odağı Oldu İnşaat İşçisinin Yaptığı Sosyal Medyada İlgi Odağı Oldu
168 Bin Liralık Hesapla Gündemdeydi: Anayasa Mahkemesi Üyeliğine Metin Kıratlı Atandı Anayasa Mahkemesi Üyeliğine Metin Kıratlı Atandı