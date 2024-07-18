Hindistan'da Tren Raydan Çıktı: 2 Kişi Öldü, 20 Yaralı

Hindistan'ın kuzeyindeki Assam eyaletinde bulunan Chandigarh kentinden Dibrugarh'a seyir halindeki tren, Gonda kasabası yakınlarında raydan çıktı. Eyalet yetkililerinden Naveen Kumar, trenin vagonlarından bazılarının devrildiğini kaydetti.

Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğünü, 20 kişinin yaralandığını aktaran Kumar, kurtarma ekiplerinin ve ambulansların olay yerine ulaştığını belirtti. Kumar, kazanın nedeninin araştırıldığını ifade etti. Televizyonda yer alan görüntülerde de raydan çıkan vagonların yanında kurtarma ekiplerini bekleyen çok sayıda yolcu görüldü.

Kaynak: AA