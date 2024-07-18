Tayland'da Lüks Otel Gizeminde Sır Perdesi Aralanıyor: Bardaklarında Siyanüre Rastlandı

Tayland'ın başkenti Bangkok'taki bir lüks otelde 6 kişinin ölü bulunmasının ardındaki sır perdesi aralanıyor. Polis ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucu ölü bulunan 6 kişinin kullandığı çay bardaklarında siyanür tespit edildi. Uzmanlar cinayetin odadaki biri tarafından planlanarak işlendiği ihtimalini değerlendiriyor.

Tayland'da Lüks Otel Gizeminde Sır Perdesi Aralanıyor: Bardaklarında Siyanüre Rastlandı

Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Grand Hyatt Erawan Otel'deki bir odada dün 6 kişinin ölü bulunmasının ardından başlatılan soruşturma sürüyor. Polisten yapılan açıklamada, ölenlerin Sherine Chong (56), Dang Hung Van (55), Thi Nguyen Phuong (46), Hong Pham Thanh (49), Thi Nguyen Phuong Lan (47) ve Dinh Tran Phu (37) olduğu belirtildi.

Tayland'da Lüks Otel Gizeminde Sır Perdesi Aralanıyor: Bardaklarında Siyanüre Rastlandı - Resim : 1

ÖLÜM NEDENİ SİYANÜR

Kullandıkları çay fincanlarında siyanüre rastlandığı, ölüm nedenlerinin muhtemelen siyanür zehirlenmesi olduğu, otopsi sonuçlarının beklendiği ifade edildi. Siyanürü 6 kişiden birinin getirdiği ve zehirleme olayının arkasında olduğu aktarıldı. Ölenlerin yakınlarıyla yapılan görüşmelerde grubun bir yatırımla ilgili borç yüzünden anlaşmazlık yaşandığı, ölenlerden birinin borçlu olduğu ifade edildi.

Tayland'da Lüks Otel Gizeminde Sır Perdesi Aralanıyor: Bardaklarında Siyanüre Rastlandı - Resim : 2

AYNI ODADA TOPLANDILAR

Grubun hafta sonu otele ayrı ayrı giriş yaptığı, kendilerine 5 oda tahsis edildiği, 4'ünün 7. katta, birinin ise 5. katta olduğu ifade edildi. Grubun pazartesi günü öğleden sonra 5. kattaki odada toplandığı, sipariş edilen yiyecek ve çayların o sırada odada bulunan tek kişi olan Chong tarafından teslim alındığı aktarıldı. Garsonun misafirlere çay yapmayı teklif ettiği, ancak Chong'un teklifi reddettiği, çok az konuştuğu ve gözle görülür şekilde stres altında olduğu belirtildi. Daha sonra grubun geri kalanının odaya girdiği kaydedildi. Ayrıca grubun otel rezervasyonunda yer alan 7. kişinin ise ölenlerden birinin kız kardeşi olduğu açıklandı. Söz konusu kardeşin geçtiğimiz hafta Tayland'dan ayrılıp Vietnam'a gittiği, olayla ilgisi olmadığı belirtildi.

Tayland'da Lüks Otel Gizeminde Sır Perdesi Aralanıyor: Bardaklarında Siyanüre Rastlandı - Resim : 3

Tayland Başbakanı Srettha Thavisin yaptığı açıklamada, ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun soruşturmada Tayland makamlarına yardımcı olduğunu söyledi.

OTELDE GİZEMLİ ÖLÜM

6 kişinin cansız bedeni dün gece otelin temizlik görevlileri tarafından bulunmuştu. İhbar ihbar üzerine otele gelen polis ekipleri, yapılan ilk incelemeler sonucunda grubun zehirlenme nedeniyle hayatını kaybettiğini belirlemişti. Grubun otele 7 kişilik rezervasyon yaptırdığı öğrenilmişti. Otel odasında yapılan incelemelerde masalarda kahve ve çay bardakları bulunmuş, herhangi bir kavga veya darp izine ise rastlanmamıştı.

Tayland'da Lüks Otel Gizeminde Sır Perdesi Aralanıyor: Bardaklarında Siyanüre Rastlandı - Resim : 4

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Ölü bulunan 6 kişiden 4'ünün Vietnam vatandaşı olduğu, 2'sinin Vietnam-ABD çifte vatandaşı olduğu öğrenilmişti.

Kaynak: İHA

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