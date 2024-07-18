Bir Millet Yok Oluyor! Gazze'de Son 24 Saatte 3 Katliam!

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılar katlanarak devam ederken, Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 286 gündür süren saldırılara ilişkin detaylar paylaşıldı.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 3 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 54 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 95 kişinin yaralandığı belirtildi.

ENGELLEMELER YÜZÜNDEN ENKAZA ULAŞILAMIYOR

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 38 bin 848'e, yaralananların sayısının da 89 bin 459'a yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Kaynak: AA