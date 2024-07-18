ABD Başkanı Biden, Elon Musk'ı Hedef Aldı: Seçimleri Satın Almaya Çalışmasından Bıktım

ABD Başkanı Joe Biden, Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Elon Musk ve zengin arkadaşlarını hedef aldı. Biden, Musk’ın ve zengin dostlarının, başkanlık seçimlerini satın almaya çalıştığını ve bundan bıktığını belirtti.

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ABD Başkanı Biden, Elon Musk'ı Hedef Aldı: Seçimleri Satın Almaya Çalışmasından Bıktım

ABD Başkanı Joe Biden, Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından sosyal medya platformu X hesabından Tesla, SpaceX ve X şirketlerinin sahibi Elon Musk ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamasında Kovid-19'dan dolayı hasta olduğunu hatırlatan Biden, "Elon Musk ve zengin dostlarının bu seçimi satın almaya çalışmasından bıktım." ifadesini kullandı. Biden, bu konuda kendisiyle aynı fikirde olanların kampanyasına bağış yapmasını istedi.

TRUMP’I DESTEKLEDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Musk, 13 Temmuz'da X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Başkan (Donald) Trump'ı tamamen destekliyorum ve hızlı bir şekilde iyileşmesini umuyorum." ifadesini kullanarak suikast girişiminde bulunulan eski ABD Başkanı'nı, ilk kez açıkça desteklemişti.

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AYDA 45 MİLYON DOLAR VERECEK İDDİASI

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin dünkü haberinde, Musk'ın, Trump'ın başkanlık kampanyasını destekleyen America PAC adlı yeni siyasi eylem komitesine ayda yaklaşık 45 milyon dolar vermeyi planladığı iddia edilmişti.

Kaynak: AA

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