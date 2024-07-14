NYT Fotoğrafçısından Tarihi Kare: İşte Trump'ı Vuran Kurşun
Miting sırasında suikasta uğrayan Eski ABD Başkanı ve başkan adayı Donald Trump kulağından vuruldu. Trump'a yönelik suikast girişiminde dikkat çeken bir görüntü ortaya çıktı. New York Times fotoğrafçısı Doug Mills, tarihi bir kare yakalayarak Trump'ın hemen yanından geçen kurşunu görüntülemeyi başardı.
Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı eski ABD Başkanı Donald Trump'a miting sırasında suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks'un silahından çıkan kurşun görüntülendi.
New York Times fotoğrafçısı Doug Mills, Trump'ın hemen yanından geçen kurşunu görüntülemeyi başardı.