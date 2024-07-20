Yunan Basını Duyurdu: Türk Azınlık Okulları Birer Birer Kapatılıyor

Batı Trakya'da öğrenci yetersizliği gerekçesiyle dört Türk azınlık ilkokulu daha kapatılıyor. Batı Trakya genelinde, 1995'te 231 azınlık okulu faaliyet gösterirken, bu sayı artık 86 olacak.

Son Güncelleme:
Yunan Basını Duyurdu: Türk Azınlık Okulları Birer Birer Kapatılıyor

Türklerin yoğun olarak yaşadığı Batı Trakya'nın Rodop ilinde Hacıören, Keziren ve Payamlar, İskeçe'de ise Karaköy ilkokulunun öğrenci yetersizliği gerekçesiyle kapatılmasına karar verildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, 2011'den bu yana sayı yetersizliği nedeniyle sistematik olarak kapatılan Türk azınlık ilkokulu sayısı sürekli yükselirken, Batı Trakya'da faaliyetlerine devam eden azınlık okulu sayısı 86 olacak.

30 YIL ÖNCE NEREDEYSE 3 KATIYDI

Batı Trakya genelinde, 1995'te, 231 azınlık okulu faaliyet gösteriyordu.

Yunan hükümetinin idari reform çalışmaları kapsamında, 2011'den bu yana Batı Trakya'daki Türk azınlığa ait çok sayıda ilkokul kapatılmış veya birleştirilmişti.

Yunan tarafı bunun "kapatma" değil, öğrenci yetersizliğinden dolayı "askıya alma" uygulaması olduğunu iddia ederken, soydaş veliler ise bunu, azınlık öğrencilerinin Yunan devlet okullarına gönderilmesini amaçlayan bir adım olarak görüyor.

Kaynak: AA

Etiketler
Azınlık Okul
Son Güncelleme:
Çin'de Sel Nedeniyle Köprü Çöktü: 12 ölü, 31 kayıp Çin'de Sel Nedeniyle Köprü Çöktü!
Kalp Krizi Geçirdiği Anları Kayda Aldı, Sosyal Medyada Yayınladı Kalp Krizi Geçirdiği Anları Kayda Aldı
Celal Şengör'e Göre Türkiye'yi Bekleyen Tehlike! Depremden Bile Kötü Celal Şengör'e Göre Türkiye'yi Bekleyen Tehlike! Depremden Bile Kötü
Ekonomistlerden 'Enflasyon' Açıklaması: Sorumlusu Taylor Swift! Enflasyonun Sorumlusu Taylor Swift'miş!
Gazze'de Ateşkes Masasında Biden da Devreye Giriyor Ateşkeste Biden da Devreye Giriyor
Fatih Portakal'ın Yeni Sezondaki Adresi... Yaptığı Sözleşme Merak Ediliyordu Fatih Portakal'ın Yeni Sezondaki Adresi... Yaptığı Sözleşme Merak Ediliyordu
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul'da Dev AVM İflas Etti İstanbul'da Dev AVM İflas Etti
Tarihi Seçim Sonrası Kritik Anket! CHP ve AKP'nin Oylarında Son Durum Ne? CHP ve AKP'nin Oylarında Son Durum Ne?
Akaryakıt Fiyatlarına Bir Zam Daha Akaryakıt Fiyatlarına Bir Zam Daha
Dikkatsizliği Canından Etti! İşte ATSO Başkanı Ali Bahar'ın Ölümünün Ayrıntıları İşte ATSO Başkanı Ali Bahar'ın Ölümünün Ayrıntıları
Emekliler İçin Korkutan Senaryo! 'Kök Maaş' Tehlikesi Yine Kapıda 'Kök Maaş' Tehlikesi Yine Kapıda