Trump, Başkan Olur Olmaz İmzalamıştı! Hepsi Durduruldu: Sadece İki Ülke Muaf

ABD hükümeti, ABD Dışişleri Bakanlığı ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tarafından finanse edilen tüm ABD dış yardımlarının inceleme amacıyla durdurulduğunu duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, kararın Başkan Donald Trump'ın “ABD Dış Yardımlarının Yeniden Değerlendirilmesi ve Düzenlenmesine İlişkin Yürütme Emri” uyarınca alındığı belirtilerek, Trump’ın Amerikan halkına hiçbir getirisi olmayan gereksiz harcamalara karşı olduğu hatırlatıldı.

“Çalışkan vergi mükellefleri adına dış yardımları gözden geçirmek ve yeniden düzenlemek doğru olduğu kadar ahlaki bir zorunluluktur” denilen açıklamada, “Bakan Marco Rubio, dış yardımların yurtdışında nasıl harcandığına dair bilinçli ve sağduyulu bir inceleme yaparak Amerika'nın yatırımlarını korumaktan gurur duymaktadır” ifadelerine yer verildi.

Amerikan halkının yeniden ülkenin ulusal çıkarlarına odaklanılmasını istediği vurgulanan açıklamada, Rubio'nun "Harcadığımız her dolar, finanse ettiğimiz her program ve izlediğimiz her politika, üç basit sorunun cevabıyla haklı çıkarılmalıdır: Amerika'yı daha güvenli hale getiriyor mu? Amerika'yı daha güçlü hale getiriyor mu? Amerika'yı daha müreffeh hale getiriyor mu?" sözlerine yer verildi.

85 GÜN İÇİNDE...

Geçtiğimiz günlerde BBC, söz konusu kararla ilgili yaptığı kulis haberinde, Dışişleri Bakanlığı tarafından tüm dış yardımların 85 gün içinde geniş çaplı bir incelemeye tabi tutulması talimatı verildiği ifadeleri yer alıyordu. Bildiride, sadece acil gıda yardımı ile "İsrail ve Mısır'a yönelik askeri finansman" için istisnalar getirildiği ifade ediliyor.

"BU OLDUKÇA BÜYÜK BİR MESELE"

ABD Dışişleri Bakanlığı Müttefikler ve Ortaklara Silah Tedariki Birimi Genel Müdürlüğünden Ekim 2023'te istifa eden Josh Paul, BBC'ye yaptığı açıklamada, bu kararın, ABD tarafından finanse edilen dış yardım programları üzerinde potansiyel olarak büyük bir etki yaratacağını söyledi.

Paul, "Örneğin, dünyanın dört bir yanındaki insani yardım amaçlı mayın temizleme programlarına aniden 'çalışmayı durdurun' denildiğini düşünebilirsiniz. Bu oldukça büyük bir mesele." dedi.

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) Orta Doğu'daki eski misyon direktörlerinden Dave Harden, bu hamlenin çok önemli olduğunu belirterek, inceleme yapılırken ABD tarafından finanse edilen insani yardım ve kalkınma programlarının derhal askıya alınabileceğini vurguladı.

Harden, bu durumun su, sanitasyon ve barınma gibi çok çeşitli kritik kalkınma projelerini etkileyebileceğini kaydederek, "Batı Şeria ve Gazze misyon direktörüyken, birçok kez yardımın askıya alınması sürecinden geçtim ancak bu sadece o duruma özeldi. Bu ise küresel bir durum. Sadece yardımı durdurmakla kalmıyor. Aynı zamanda halihazırda finanse edilen ve devam eden mevcut sözleşmelere de 'işi durdurma' emri veriyor. Son derece geniş kapsamlı." ifadelerini kullandı.

TRUMP ASKIYA ALDI

ABD Başkanı Donald Trump, 21 Ocak'ta, başkanlık görevine başlamasının hemen ardından dış yardımlara yönelik kararname imzalamıştı. Kararnamede, ABD'nin dış kalkınma yardımı programlarından sorumlu tüm bakanlık ve kurumların dış ülkelere yapacağı ödemeleri keseceği, programın ABD dış politikasıyla uyumunun değerlendirilmesi için 90 günlük inceleme süresi başlatıldığı kaydedilmişti. ABD'nin dış kalkınma yardımları, diğer ülkelere yapılan ekonomik, sosyal, teknik ve insani yardımları kapsıyor.

Kaynak: AA-İHA