Çiftçiler ile Hayvancılar Arasında Çatışma: 7 Ölü, 12 Yaralı

Çad'da yerel medyadaki haberlere göre, Batha bölgesindeki Agana köyünde çiftçiler ile hayvancılık yapan yerliler arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çatışma çıktı. Çatışmada, 7 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Bölgeye takviye güvenlik gücü gönderildiği belirtildi.

Bölgede, arazi ve sınırlı kaynakların paylaşımı konusunda sık sık anlaşmazlık yaşayan hayvancılar ve çiftçiler arasında çatışma çıkıyor. Yine aynı bölgede iki grup arasında Mart 2024'te çıkan çatışmalarda 42 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA