Trump Avrupalı Müttefiklerine 'Aptallar' Diyerek Seslendi: Onları Hızla Saf Dışı Bırakıyoruz

ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'na ilişkin sosyal medya paylaşımında yardım çağrısını reddeden Avrupalı müttefiklerine seslenerek “Aptallar” ifadesini kullandı. İran'ın herkes tarafından dünyanın bir numaralı terörü destekleyen devleti olarak kabul edildiğini belirten Trump, "Onları hızla saf dışı bırakıyoruz!” paylaşımını yaptı.

İsrail-İran-ABD savaşı tüm şiddetiyle sürerken, ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıların ardından gemi trafiği sert şekilde düşen Hürmüz Boğazı'na ilişkin paylaşım yaptı.

'ONLARI HIZLA SAF DIŞI BIRAKIYORUZ'

Trump paylaşımında isim vermeden Hürmüz Boğazı için destek talebinde bulunduğu Avrupalı müttefiklerine sert sözlerle yüklendi. Trump, “Unutma, dışarıdaki tüm o mutlak 'aptallar' için, İran herkes tarafından dünyanın bir numaralı terörü destekleyen devleti olarak kabul ediliyor. Onları hızla saf dışı bırakıyoruz!” ifadelerini kullandı.

'HIZLA HAREKETE GEÇERLERDİ'

Bir diğer paylaşımında 'İran Terör Devleti'nden geriye kalanı bitirdiği' ve Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü, 'burayı kullanan ülkelere verdiği' bir senaryoyu değerlendiren Trump, "Bu, tepkisiz 'müttefiklerimizden' bazılarını hızla harekete geçirirdi" ifadesini kullandı. Trump, ABD'nin ise Hürmüz Boğazı'nı kullanmadığını vurguladı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA-DHA

