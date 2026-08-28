Trump ABD Medyasına Çıkıştı, Tahran'a Yüklendi: 'Anlaşma İçin Yalvarıyorlar!'

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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı peş peşe paylaşımlarla İran yönetimini ve Amerikan medyasını sert sözlerle hedef aldı. ABD basınında çıkan "Trump İran ile müzakere etmek istiyor" iddialarını kesin bir dille yalanlayan Trump, Tahran'ın ekonomik ve siyasi olarak büyük bir sıkışmışlık içinde olduğunu ima ederek "İran çökmekte olan bir ülkedir" ifadesini kullandı.

AMERIKAN MEDYASINA 'HATALI HABER' TEPKISI

Trump'ın hedefinde, ülkede muhafazakar çizgisiyle bilinen yayın organı Fox News kanalı vardı. Trump, kanalın deneyimli muhabirlerinden Jonathan Hunt'ın ABD-İran ilişkilerine yönelik hazırladığı özel bir habere işaret ederek, söz konusu yayının tamamen "hatalı ve asılsız" olduğunu belirtti.

Medyanın kamuoyunu yanlış yönlendirdiğini savunan Trump, Beyaz Saray'ın İran ile masaya oturmak için herhangi bir acelesi veya isteği olmadığı mesajını net bir şekilde verdi.

'BİZ DEĞİL, ONLAR ANLAŞMA İÇİN YALVARIYOR'

Medyadaki iddiaların tam aksinin yaşandığını ileri süren Trump, kendisinin Tahran ile müzakere masasına oturma gibi bir önceliği bulunmadığını belirterek, tam tersine İran yönetiminin Washington ile yeni bir uzlaşı ve anlaşmaya varmak için adeta "yalvardığını" iddia etti.

'İRAN ÇÖKMEKTE OLAN BİR ÜLKE'

Sosyal medyadaki salvolarına hız kesmeden devam eden Trump, bir sonraki paylaşımında ise çok daha sert bir dil kullandı. İran'ın dış politika hamlelerini ve mevcut ekonomik yapısını eleştiren Trump, kestirip atarak "İran çökmekte olan bir ülkedir" dedi.

Kaynak: DHA