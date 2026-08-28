Kendini Fesheden SDG'nin Lideri Mazlum Abdi, Suriye Cumhurbaşkanı Danışmanı Oldu

Suriye'de Esad rejiminin çöküşünün ardından geçiş sürecini yöneten Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ezber bozan bir hamleye imza attı. Geçtiğimiz günlerde bağımsız askeri varlığına son verdiğini ve Suriye ordusuna katıldığını açıklayan SDG’nin lideri Mazlum Abdi, yayımlanan resmi kararnameyle Cumhurbaşkanlığı Danışmanı olarak görevlendirildi.

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Kendini Fesheden SDG'nin Lideri Mazlum Abdi, Suriye Cumhurbaşkanı Danışmanı Oldu
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Suriye resmi haber ajansı SANA’nın aktardığına göre, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, yayımladığı 2026 tarihli ve 164 sayılı resmi kararnameyle, geçtiğimiz günlerde faaliyetlerine son verdiğini açıklayan Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) lideri Mazlum Abdi'yi (Mustafa Halil Abdi) Cumhurbaşkanlığı Danışmanı olarak atadı.

Kendini Fesheden SDG'nin Lideri Mazlum Abdi, Suriye Cumhurbaşkanı Danışmanı Oldu - Resim : 1

25 Ağustos Salı günü Şam’daki Halk Sarayı’nda düzenlediği basın toplantısında SDG’nin bağımsız bir askeri güç olarak varlığına son verildiğini ilan eden Abdi'nin, bu karardan 2 gün sonra Şam yönetimi içerisinde en üst düzey danışmanlık makamına getirilmesi küresel siyasette bomba etkisi yarattı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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Suriye Suriye Demokratik Güçleri (SDG)
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