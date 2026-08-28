Kendini Fesheden SDG'nin Lideri Mazlum Abdi, Suriye Cumhurbaşkanı Danışmanı Oldu

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Suriye resmi haber ajansı SANA’nın aktardığına göre, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, yayımladığı 2026 tarihli ve 164 sayılı resmi kararnameyle, geçtiğimiz günlerde faaliyetlerine son verdiğini açıklayan Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) lideri Mazlum Abdi'yi (Mustafa Halil Abdi) Cumhurbaşkanlığı Danışmanı olarak atadı.

25 Ağustos Salı günü Şam’daki Halk Sarayı’nda düzenlediği basın toplantısında SDG’nin bağımsız bir askeri güç olarak varlığına son verildiğini ilan eden Abdi'nin, bu karardan 2 gün sonra Şam yönetimi içerisinde en üst düzey danışmanlık makamına getirilmesi küresel siyasette bomba etkisi yarattı.

Kaynak: Haber Merkezi