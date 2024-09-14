Tıp Literatürüne Giren Mucize... Bu Bebek İki Kez Doğdu!

Lisa Coffee adlı İngiliz kadının mucizevi doğum hikayesi dünya genelinde gündem oldu. 23 yaşındaki kadın, Luca adındaki bebeğini iki kez doğurduğunu açıkladı. Coffee, oğlunun sahip olduğu hastalık nedeniyle iki kez doğum yaptığını anlattı.

Kadının hamileliğinin erken dönemlerinde, bebeğine omurga ve omurilikte bozukluğa yol açan spina bifida teşhisi kondu. Uzmanlar, oğlu Luca’nın 27. haftada (altı aylıkken) annesinin rahminden çıkarılmasına ve bir operasyon geçirmesine karar verdi. Operasyonun ardından bebek tekrar anne karnına yerleştirildi ve hamilelik 38. haftaya kadar devam etti.

'BİR GÜN YÜRÜME ŞANSI VAR'

NTV'de yer alan habere göre; Luca doğduktan sonra Neonatal Yoğun Bakım Ünitesi'nde (NICU) sekiz gün kaldı. Ancak, ailesine Luca’nın yürüyemeyeceği bildirildi. Yenidoğan, beyin ve omuriliğindeki hasarı onarmak için birçok ameliyat geçirdi. Şu an bir yaşında olan Luca, fizik tedavi seanslarıyla ilerleme kaydediyor.

Lisa Coffee, "Beyinciği (serebellum) iyileşmeye devam ediyor" dedi. "Beyninde biraz sıvı var, ancak stabil kaldı, bu yüzden bir drenaj takılmasına gerek kalmadı. Ameliyat ona bir gün yürüme şansı verdiği için son derece minnettarım" diye konuştu.

Sipina bifida, gelişim sırasında omurga ve omuriliğin normal şekilde oluşmamasıyla ortaya çıkıyor. Luca’nın tedavi süreci ve ilerlemesi, ailesine umut veriyor. Bir sonraki MR muayenesi ise Luca iki yaşına geldiğinde yapılacak.

Kaynak: NTV