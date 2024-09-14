Uzayda Mahsur Kalan Astronotlar Dünyaya Seslendi: Vücutları Nasıl Etkilendi?

NASA astronotları Barry Wilmore ve Sunita Williams, 6 Haziran'da Boeing'in Starliner uzay aracı ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştılar ve o tarihten bu yana orada mahsurlar.

Cuma günü ilk kez basın toplantısı yapan ikili yaşadıkları deneyimleri anlattı. Williams ve Wilmore, NASA ve Boeing’e karşı herhangi bir kötü niyet hissetmediklerini ve misafirperverlikleri için teşekkür ettiklerini ifade etti. Williams, "Burada arkadaşlarımızla birlikteyiz ve sonunda eve dönecek bir araç bulacağımızı biliyoruz" dediler.

'EK SÜRE İÇİN MİNNETTARIZ'

Williams ve Wilmore, tüm zorluklara rağmen uzayda geçirdikleri ek süre için "minnettar" olduklarını belirttiler.

Williams, Boeing Starliner'ın haziran ayında Dünya'ya dönüşünden sonra, SpaceX Dragon kapsülünü tanıma fırsatı buldukları için mutlu olduğunu ifade etti.

Wilmore ise sıfır yerçekiminde kemiklerde herhangi bir baskı olmadığını ve bu durumun eklem ağrılarını azalttığını söyledi.

AİLE ÖZLEMİ

Wilmore, dönüşün gecikmesi nedeniyle en küçük kızının lise son sınıfını kaçıracağını ve büyük kızının üniversiteye dönmeden önce yaz tatili geçiremediklerini söyledi.

Sunita Williams ise kocasını ve köpeklerini özlediğini ancak uzaydan Dünya'yı izleyebilmenin huzur verici olduğunu belirtti.

NE ZAMAN DÖNECEKLER?

NASA ve Boeing, 6 Haziran'da Starliner uzay istasyonuna yaklaşırken helyum sızıntıları tespit etti ve uzay aracı reaksiyon kontrol iticilerinde sorunlar yaşadı.

Bu gelişmelerin ardından astronot Wilmore ve Williams, 8 gün kalacakları planlanan Uluslararası Uzay İstasyonu'nda mahsur kaldı. NASA 24 Ağustos'ta Starliner'ın Dünya'ya boş dönmesine karar verdi ve Wilmore ile Williams bunun yerine Şubat 2025'te bir SpaceX kapsülü kullanarak eve döneceğini açıkladı.

Kaynak: NTV