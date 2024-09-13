İcardi Adını Verdikleri Çocuk, Fatih Terim'in Doğum Gününde Doğdu!

Gülnar ilçesi Köseçobanlı Mahallesi'nde yaşayan Ali ve Zehra Ay çifti, 4 Eylül'de anne ve baba olma duygusunu bir kez daha yaşadı. Fanatik Galatasaraylı olan Ali, çocuğunun adını Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin adını verdi. 4 Eylül'de dünyaya gelen Umut Halil İcardi, Fatih Terimle ile de aynı gün doğmuş oldu. İl Nüfus Müdürlüğüne başvuran baba Ali Ay, bebeğinin kimlik kartındaki adını "Umut Halil İcardi" yazdırdı.

Ay ailesi, bebekleriyle RAMS Park'ta Galatasaray'ın maçını izleyip Arjantinli yıldızla tanışmak istiyor. Baba Ali Ay, AA muhabirine, oğlunun Fatih Terim ile aynı günde doğmasının ailede sevinçle karşılandığını söyledi. Oğluna verdiği isim nedeniyle çevreden şaşırtıcı tepkiler aldıklarını anlatan Ay, şöyle konuştu:

"Ailede maçları hep beraber izliyoruz. Oğlum fanatik Galatasaraylı. Çocukluğumda bana 'Gülnarlı Jardel' derlerdi. Oğlum Kıvanç'ın bu ismi vermemizde etkisi büyük oldu. O Icardi adını vermemizi çok istedi. Galatasaray sevdalısı olduğum için oğluma Icardi'nin ismini koydum. İnşallah Icardi gibi yıldız bir futbolcu olur. İnşallah benim oğlum da çok güzel yerlere gelir ve Fatih (Terim) Hoca'nın elini öper."

Anne Zehra Ay da ikinci evladını kucağına almanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Eşim ve oğlum Galatasaray sevdalısı. Hepimiz Icardi'nin hayranıyız. O yüzden adını Icardi koymaya karar verdik." dedi.

Kaynak: AA