Time Dergisinden Dikkat Çeken 'Trump' Kapağı

ABD'de 5 Kasım'da gerçekleştirilecek seçim öncesi Cumhuriyetçi aday Donald Trump'a düzenlenen suikast girişimi ülkenin gündemine oturdu. Time dergisi, dikkat çeken bir kapakla okurlarının karşısına çıktı.

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Time Dergisinden Dikkat Çeken 'Trump' Kapağı

Demokratların adayı ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhuriyetçilerin adayı eski Başkan Donald Trump arasında yaşanan kıyasıya mücadele dün suikast girişimiyle sarsıldı. Donald Trump, Pensilvanya'da düzenlediği bir miting sırasında keskin nişancı tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olay yerinde öldürülen şüpheli Thomas Matthew Crooks tarafından düzenlenen suikast girişiminde Trump, kulağından yaralandı.

ABD Başkanlarına gerçekleştirilen suikastlarından kurtulan liderlerin arasına adını yazdıran Trump, seçimin favori adaylarından biri haline geldi.

TIME'DAN SUİKAST GİRİŞİMİ SONRASI ÇARPICI KAPAK

ABD merkezli dünyanın önde gelen haber ve politika dergisi Time, suikast girişiminin ardından bu durumu ortaya koyan bir kapak yayımladı.

Time Dergisinden Dikkat Çeken 'Trump' Kapağı - Resim : 1

Trump'ın saldırının ardından kolunu havaya kaldırdığı fotoğrafı kapağına taşıyan Time, "Donald Trump, ülke gergin durumdayken hayatta kalmayı başardı" notunu paylaştı. Time'ın kapağı "Trump'ın zaferine" işaret etti.

BIDEN İÇİN DİKKAT ÇEKEN KAPAK

Time, Haziran ayında gerçekleştirilen Trump-Biden düellosunun ardından çarpıcı bir kapak daha yayımlamıştı.

Time Dergisinden Dikkat Çeken 'Trump' Kapağı - Resim : 2

"Trump için açık bir zafer" yorumlarının yapıldığı düellonun ardından Time, Biden'ı klasikleşen çerçevesinin dışına çıkarken, "panik" notuyla kapağına taşımıştı.

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