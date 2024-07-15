FBI Suikast Girişimine Dair Yeni Ayrıntıları Paylaştı: Saldırganın Aracında Bomba Malzemeleri Bulundu!

ABD’de Başkanlık yarışının Cumhuriyetçi adayı Donald Trump'a yönelik suikast girişimine ilişkin incelemeler devam ederken, Federal Araştırma Bürosu (FBI) saldırıya ilişkin yeni ayrıntılar paylaştı. FBI’ın verdiği bilgilere göre saldırganın aracından ‘ilkel bomba’ malzemeleri çıktı.

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FBI Suikast Girişimine Dair Yeni Ayrıntıları Paylaştı: Saldırganın Aracında Bomba Malzemeleri Bulundu!

ABD’de Başkanlık yarışının Cumhuriyetçi adayı Donald Trump'a yönelik suikast girişimine ilişkin incelemeler devam ederken, Federal Araştırma Bürosu (FBI) saldırıya ilişkin yeni ayrıntılar paylaştı. FBI’ın verdiği bilgilere göre saldırganın aracından ‘ilkel bomba’ malzemeleri çıktı.

Amerika Birleşik Devletleri’de (ABD) güvenlik birimleri Pennsylvania’da seçim mitingindeki eski Başkan ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump'a yönelik suikast girişimine ilişkin ayrıntıları araştırıyor.

FBI, saldırının gerçekleşmesinden kısa bir süre sonra saldırganın, miting bölgesine yaklaşık 70 km mesafedeki Bethel Park’ta yaşayan 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıklamıştı. Crooks Gizli Servis ajanları tarafından saldırıdan hemen sonra vurularak öldürülmüştü. Crooks’la ilgili bilgiler hala sınırlı.

Bölgedeki güvenlik birimlerinden kaynakların medya kanallarına verdiği bilgiye göre saldırganın aracında ve ikametgahında ‘’ilkel düzeyde’’ bomba malzemesi bulundu. FBI laboratuvarında analiz edilen malzemelerin "sıradan" olduğu belirtildi.

SALDIRGANIN AKIL SAĞLIĞI YERİNDEYDİ

FBI Özel Ajanı Kevin Rojek, silahlı saldırganın akıl sağlığı sorunları yaşadığına dair bir belirtiye rastlamadıklarını, Crooks’un cep telefonu ve saldırıda kullandığı silahın FBI laboratuvarına gönderildiğini söyledi.

FBI’ın ortaya çıkardığı son detaylara göre, Crooks, suikast girişiminin gerçekleştiği yerden yaklaşık 80 km uzaklıktaki yerel bir atış kulübünün üyesi.

KONGRESİ YAKLAŞAN CUMHURİYETÇİ PARTİ KAYGILI

Bu arada, Wisconsin Eyaletinde 15 ila 18 Temmuz arasında dört yıllık Kongresini gerçekleştirmeyi planlayan Cumhuriyetçi Parti’de yeni bir saldırı ihtimali ile ilgili endişeler olduğu aktarılıyor.

Cumhuriyetçi başkanlık adayı Donald Trump da sosyal medya hesabı üzerinden partisinin kogresine katılmak üzere kısa bir süre içerisinde yola çıkacağını söyledi. "Dünkü korkunç olaylara dayanarak, Wisconsin gezimi erteleyecektim, ancak bir tetikçinin programda değişiklik yapmasına izin veremem" dedi.

FBI ve Gizli Servis yetkilileri, Cumhuriyetçi Parti Kongresine yönelik bir tehdit olmadığını, üst düzey güvenlik önlemleri alındığını aktardı.

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Kaynak: ANKA

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FBI Suikast Girişimine Dair Yeni Ayrıntıları Paylaştı: Saldırganın Aracında Bomba Malzemeleri Bulundu! Saldırganın Aracında Bomba Malzemeleri Bulundu!