Dünya Trump’a Saldırıyı Konuşuyor! Görgü Tanıkları Anbean Anlattı

Eski ABD Başkanı ve Başkan Adayı Donald Trump, düzenlediği mitingde silahlı saldırıya uğrayarak kulağından yaralandı. Saldırıya uğradığı mitingdeki görgü tanıkları olayı anbean anlattı. Görgü tanıklarından biri, polise “silahlı” biri olduğuna ilişkin bilgi verdiklerini ve elleriyle çatıyı işaret ettiklerini belirttiler.

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Dünya Trump’a Saldırıyı Konuşuyor! Görgü Tanıkları Anbean Anlattı

5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olan eski ABD Başkanı Donald Trump Pensilvanya'da düzenlediği mitingde konuşma yaptığı sırada silahlı saldırıya uğradı. Kulağından yaralanan Trump hastaneye kaldırılırken saldırgan öldürüldü. Mitinge katılan bir kişi de saldırıda hayatını kaybetti.

“HEMEN POLİSE SÖYLEDİK”

Mitinge katılan birden fazla görgü tanığı, eski başkan Donald Trump'ın Pensilvanya'da düzenlediği seçim mitingindeki polis görevlilerini, çatıdaki şüpheli ateş açmadan dakikalar önce bilgilendirdiklerini öne sürdü. BBC'nin aktardığı habere göre, Greg Smith adlı bir katılımcı, saldırganın, izleyiciler tarafından saldırıyı düzenlemeden dakikalar önce görüldüğünü iddia etti.

Saldırganın sürünerek çatıya çıktığını gördüğünü kaydeden Smith, saldırganın bir silah taşıdığının açıkça görüldüğünü ve etkisiz hale getirilmeden "3-4 dakika" çatıda kaldığını da dile getirdi. Polis güçlerinin etrafta dolandığını aktaran Smith, "Biz 'şu çatıda silahlı birisi var' dedik" ifadesiyle polise saldırganı bildirdiklerini, ancak polisin herhangi bir müdahalede bulunmadığını belirtti.

“ELİMLE ÇATIYI İŞARET ETTİM”

ABD Gizli Servisi yetkililerinin, miting alanındaki bir ahırdan kendisine baktığını görebildiğini kaydeden Smith, "Gizli servis ahırın tepesinden bize bakıyordu. Çatıyı işaret ettim. Elim çatıyı işaret eder halde öylece duruyordum. Sonra bir baktım 5 el ateş edilmiş." ifadesini kullandı.

Smith, Gizli Servis'in dürbünle kendisine baktığını belirlediğini anlatarak, "Çatının eğimi sebebiyle muhtemelen saldırganı göremediler, ama burası büyük bir alan değil neden her çatıda Gizli Servis yetkilisi yok? Bu bir güvenlik hatası, yüzde yüz güvenlik hatası." dedi.

“BİR BİNADAN DİĞERİNE GEÇTİ...”

CBS News'a konuşan başka bir görgü tanığı ise "Etrafıma bakıyordum ve binalardan birinin tepesinde bir adamın bir binadan diğerine geçtiğini gördüm ve gidip polis memuruna onun çatıda olduğunu söyledim. Yerime döndüğümde, insanların durdukları yerden bu kişiyi hala görebildiklerini duydum.” bilgisini paylaştı. Polis memuruna, bulunduğu yere gelirse saldırganı görebileceğini söylemek için geri döndüğünü vurgulayan tanık, hemen sonrasında silah sesleri duyduğunu kaydetti.

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