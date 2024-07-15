Ekonomist Selçuk Geçer'den Dikkat Çeken Uyarı: Trump Suikastı ve Dolar Tsunamisi... Hazır Olun!!!

Geçtiğimiz hafta sonu ABD eski Başkanı ve yeni Başkan adayı Donald Trump’a bir suikast girişiminde bulunuldu. Bu olay, Trump’ın hayatını tehdit etmekle kalmadı, Amerika ve dünya ekonomisi ile ilgili bir yığın soru işaretini de beraberinde getirdi.

Suikast sonrası en dikkat çekici söylem ise Trump’ın, Amerikalılara birlik çağrısı yapmasıydı…

Peki bu olay seçimlerin kaderini nasıl etkileyecek?

Bana göre zaten önde olan Trump, seçimlerde Biden’i ezip geçecek… Yok Biden aday olmaz, başka bir Demokrat aday çıkarsa da Trump’ın eli oldukça güçlü olacak.

Çünkü bu tür olaylar neredeyse tüm toplumlarda mağduriyet algısını güçlendirir ve mağdurun da elinin güçlenmesini beraberinde getirir.

Trump’ın olay sonrası vakur duruşu ve birleştirici açıklamalarına gelirsek; neredeyse önceden çalışılmış gibi. Zaten Trump suikast tehdidini bir süredir gündeminde tutuyordu. Anladığım kadarıyla olası bir suikaste karşı hazırlıklarını önceden yapmışlar. Bu açıklama,

Trump’ın liderlik yeteneklerini vurgulayacak, onun kriz zamanlarında nasıl güçlü bir figür olduğunu halk nezdinde güçlendirecek.

Ha bir de medya faktörü var. Böyle bir olayın yaşanmış olması her ne kadar başta üzücü gibi görünse de, Trump’ın medyada daha fazla yer almasına ve artan medya görünürlüğü nedeniyle elinin daha da güçlenmesine sebep olacak. Al sana harika ve doğal bir PR çalışması.

Eğer rakipleri bu olayı yeterince ciddiye almaz veya uygun tepkiyi vermezse geçmiş olsun derim. Çünkü tüm bu veriler Trump’ın seçilme ihtimalini güçlendiriyor.

Şimdi gelelim en çok merak edilen sorulardan bir diğerine; piyasalar ne diyecek?

Evet, piyasalar, suikast girişiminin hemen ardından kısa vadeli dalgalanmalar yaşadı ve hatta açık olan bazı ana endekslerde belirgin düşüşler gözlemlendi. Ancak önümüzdeki hafta özellikle Trump’ın kazanma ihtimalinin daha çok konuşulması ile birlikte riskli varlıklarda ciddi yükselişler, güvenli liman tarafında ise satış baskısı görebiliriz. Ayrıca hafif güç kaybeden dolar da yükseliş eğilimine geçecektir.

O zaman önce güvenli liman altınla başlayalım. Suikast haberi duyulur duyulmaz altına ilk etapta talep geldi. Ama bu talep oldukça zayıf kaldı. Trump’ın başkan seçilme ihtimalinin artması bana göre altında satış baskısını artıracak.

Bu arada suikast duyulur duyulmaz dolar satılmış ve değer kaybetmişti. Keza ABD hisseleri de satılan taraftaydı. Bana göre seçim bahislerinin Trump lehine dönmesi dolar ve ABD hisselerinin güçlenmesini beraberinde getirecek.

Son haftalarda satılan Bitcoin ve kriptolar tarafındaysa şok yükselişlere hazır olun derim.

TÜRKİYE NE OLACAK?

Öncelikle Trump, kişisel diplomasiye önem veren bir siyasetçi. Yani önümüzdeki dönemde Erdoğan, Trump muhabbetlerine daha çok tanık olabiliriz.

Tabi bu her şeyin harika olacağı anlamına gelmiyor.

Çünkü Trump dediğim dedik bir siyasetçi ve uluslararası ilişkilerde ana odağı Amerika’nın ekonomik menfaatleri. Bu nedenle Türkiye’den ekonomik tavizler kapabilmek adına S-400, CAATSA, İran ve Orta Doğu konularını sıkça masaya getirecektir. Türkiye ekonomisini ve özellikle savunma sanayisini finansal baskılarla köşeye sıkıştıracaktır. Yani yeni rahip ve mektup skandallarına hazırlıklı olalım. Trump’ın suyuna gidilirse iş dünyasına yönelik esnek politikalar, bazı ticaret anlaşmaları ve ekonomik işbirlikleri de görebiliriz. Tabi bunların hepsi Amerikan menfaatleri şartıyla gerçekleşecektir.

Bu anlamda Türkiye'nin işi zor.

Kısaca Trump seçilirse dolarda ve ekonomide yeni büyük dalgalara hazır olun derim.