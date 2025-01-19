TikTok ABD'de Resmen Erişime Kapatıldı: Hükümete Tepki Yağıyor

ABD, geçtiğimiz günlerde onayladığı yasanın ardından Çin merkezli sosyal medya uygulaması TikTok'u resmen kapattı. Uygulamaya girmeye çalışan kullanıcılar "Maalesef TikTok'u kullanamazsınız" yazısıyla karşılaşınca ABD hükümeti tepki topladı. Kararın özgürlük karşıtı olduğu yorumları yapıldı.

TikTok ABD'de Resmen Erişime Kapatıldı: Hükümete Tepki Yağıyor

ABD ile Çin arasındaki politik ve ekonomik temelli çekişmeler yıllardır sürerken, bu kez gelinen nokta gündem oldu. Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok, bir Amerikan firmasına satılmaması halinde ABD'de yasaklanmasını öngören yasa uyarınca ülkeye veda etti.

Amerikan kamuoyunda uzun süre tartışmalara neden olan uygulama, resmi olarak 19 Ocak'ta başlayacak olan yasağın başlamasına saatler kala ABD'de erişime kapatıldı. ABD'de 170 milyondan fazla kullanıcısı olan TikTok'a giriş yapmak isteyen kullanıcılar, "Üzgünüz, TikTok şu anda kullanılamıyor. ABD'de TikTok'u yasaklayan bir yasa yürürlüğe girdi. Maalesef, şu anda TikTok'u kullanamazsınız" mesajıyla karşılaştı.

TikTok ABD'de Resmen Erişime Kapatıldı: Hükümete Tepki Yağıyor - Resim : 1

TRUMP 'ÇÖZÜM' ARIYOR

Mesajın devamında TikTok, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın söz konusu yasağa bir çözüm bulunabilmesi konusunda çalıştığını belirtti. ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, konuyla ilgili dünkü açıklamasında, TikTok'un ilgili yasaya uyup yasaktan kurtulabilmesi için şirkete 90 günlük ilave süre tanımayı düşündüğünü açıklamıştı.

TikTok ABD'de Resmen Erişime Kapatıldı: Hükümete Tepki Yağıyor - Resim : 2

KULLANICILARDAN TEPKİ YAĞDI

ABD'deki en popüler sosyal medya uygulamalarından olan TikTok'un kapanmasına tepki yağdı. Farklı sosyal medya platformlarındaki kullanıcılar, bunun açıkça özgürlük ihlali olduğu ve demokratik bir tutum olmadığını ifade etti.

NE OLMUŞTU?

ABD Yüksek Mahkemesi, cuma günü, Çinli sosyal paylaşım platformu TikTok'un satılmaması halinde ABD'de yasaklanmasını öngören yasanın uygulanmasını onaylamıştı. Mahkeme, "Kongre, TikTok'un veri toplama uygulamaları ve yabancı bir hasımla ilişkisine dair ulusal güvenlik endişelerini gidermek için devredilmesinin gerekli olduğuna karar verdi" açıklamasını yapmıştı.

Oy birliğiyle onanan karara göre, sosyal medya uygulaması, kararın yürürlüğe gireceği 19 Ocak'a kadar satılmaması durumunda, Google ve Apple gibi platformlardan silinecek ve uygulamanın söz konusu tarihten sonra telefon, tablet gibi cihazlara indirilmesi engellenmiş olacak.

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Kaynak: AA

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