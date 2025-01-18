Ateşkes Anlaşmasının Ardından İsrail Hükümetinde İstifa Depremi

Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasının sağlanmasının ardından İsrail'in savaş kabinesinde ilk istifa haberi geldi. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir yarın istifa edeceğini duyurdu.

Ateşkes Anlaşmasının Ardından İsrail Hükümetinde İstifa Depremi

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, Gazze Şeridi’nde esir takası ve ateşkes anlaşmasını protesto etmek amacıyla yarın hükümetten istifasını sunacağını açıkladı.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, Gazze Şeridi’nde ateşkes anlaşmasını protesto etmek amacıyla yarın hükümetten istifasını sunacağını, ancak koalisyonu düşürmeye çalışmayacağını açıkladı. İsrail medyasına konuşan Ben Gvir, Netanyahu'nun İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi’yi görevden alacağına dair söz verdiğini ve koalisyonda kalmayı kabul etmesi halinde ise bunun kendisinin baskısından kaynaklandığını söyleyeceğini iddia etti.

NETANYAHU BEN GVIR'İ YALANLADI

Başbakan Binyamin Netanyahu, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in hükümette kalmayı kabul etmesi halinde IDF şefini kovma sözü aldığı iddiasını yalanladı. Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, “Ben Gvir'e hiçbir şey teklif edilmedi. Bu tamamen bir yalan” ifadeleri kullanıldı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'de Ateşkes Öncesi Kafaları Karıştırdıİsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'de Ateşkes Öncesi Kafaları KarıştırdıDünya

Kaynak: İHA

Etiketler
İsrail Gazze
Günde 600 Kamyon Gazze'ye Girecek! Günde 600 Kamyon Gazze'ye Girecek!
Yalı Çapkını Dizisinde Yolun Sonu : Final Tarihi Netleşti Yalı Çapkını Dizisinde Yolun Sonu : Final Tarihi Netleşti
Yumurta Haşlarken Suya 1 Kaşık Ekleyin: Çatlama Derdini Önlüyor Yumurta Haşlarken Suya 1 Kaşık Ekleyin: Çatlama Derdini Önlüyor
Nijerya'da Akaryakıt Tankeri Patladı, En Az 60 Ölü Akaryakıt Tankeri Patladı, En Az 60 Ölü
ÇOK OKUNANLAR
Araplar İstanbul'u Bıraktı Şimdi Oraya Akın Akın Gidiyor: Elini Sallasan Turiste Çarpıyor Araplar İstanbul'u Bıraktı Şimdi Oraya Akın Akın Gidiyor: Elini Sallasan Turiste Çarpıyor
81 İlde Faturalarda Yeni Dönem: Artık Herkes Faturaları Böyle Ödemek Zorunda 81 İlde Faturalarda Yeni Dönem: Artık Herkes Faturaları Böyle Ödemek Zorunda
Tırtıklı Yollar Meğer Bu İşe Yarıyormuş: Duyunca Her Yerde Olsun İsteyeceksiniz Tırtıklı Yollar Meğer Bu İşe Yarıyormuş: Duyunca Her Yerde Olsun İsteyeceksiniz
Kredi Kartı Kullananlar Her Ay Para Ödemek Zorundaydı: Artık O Uygulama Kalktı Kredi Kartı Kullananlar Her Ay Para Ödemek Zorundaydı: Artık O Uygulama Kalktı
Bankaların Şubat Ayı Mevduat Faiz Oranları Değişti: 200 Bin TL’nin 1 Aylık Getirisi Uçtu Bankaların Şubat Ayı Mevduat Faiz Oranları Değişti: 200 Bin TL’nin 1 Aylık Getirisi Uçtu