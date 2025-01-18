Günde 600 Kamyon Gazze'ye Girecek!

İsrail ile Hamas'ın arasında ateşkes sağlanmasının ardından günde 600 kamyonun Gazze Şeridi'ne girebileceğini öngördüklerini açıkladı.

Günde 600 Kamyon Gazze'ye Girecek!

Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Badr Abdellaty, yarın yürürlüğe girmesi beklenen Gazze Şeridi’nde ateşkes ve esir takası anlaşmasının “50 kamyon yakıt dahil olmak üzere günde 600 kamyonun Gazze Şeridi’ne girişini” öngördüğünü söyledi.

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes ve esir takası anlamasından yeni bir detay açıklandı. Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Badr Abdellaty yaptığı açıklamada yarın yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes ve esir takası anlaşmasının “50 kamyon yakıt dahil olmak üzere günde 600 kamyonun Gazze Şeridi’ne girişini” öngördüğünü söyledi.

Abdellaty, “300 kamyonun Gazze Şeridi'nin kuzeyine gideceğini umuyoruz” diyerek, binlerce kişinin yardım kuruluşlarının söylediğine göre felaket şartlarda yaşadığını belirtti.

Kaynak: İHA

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